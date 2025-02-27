Telegram тестирует платное общение: как это будет работать

Согласно предварительным данным, это нововведение предоставит пользователям, особенно администраторам каналов и групп, возможность устанавливать определенное количество "звёзд" - внутренней валюты Telegram, необходимой для отправки сообщений. В частности, рассматривается вариант введения платных комментариев к публикациям в каналах, имеющих привязанные публичные группы.

Останется ли оплата фиксированной за каждое сообщение или комментарий, либо же будет внедрена подписка, позволяющая оставлять комментарии без ограничений, пока неизвестно.

Также не уточняются сроки запуска и страны, в которых функция станет доступна. В данный момент нововведение тестируется лишь на ограниченном числе пользователей на сервере Telegram.

Существует и другая версия: возможно, пользователи смогут взимать плату за возможность начать с ними личную переписку.

Следует отметить, что в текущей версии Telegram уже реализована частичная возможность ограничивать круг лиц, которым разрешено отправлять личные сообщения.

В частности, подписчики Telegram Premium могут установить правило, позволяющее получать сообщения только от других премиум-пользователей. Новые платные функции, вероятно, расширят этот механизм.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что базовые функции мессенджера останутся бесплатными. Однако в 2022 году была представлена подписка Telegram Premium, а также появилась реклама в каналах для пользователей без подписки.

Telegram начал тестировать функцию платных комментариев (фото: Telegram Info)

Какие еще новые функции появились в Telegram

Ссылка на конкретный момент в видео

В приложении теперь можно делиться ссылками на видео с отметкой времени. При нажатии на такую ссылку видео откроется именно в указанном моменте.

Обложки для видео в каналах

Перед публикацией видео в канале теперь можно выбрать кадр для обложки. Это позволит сделать контент более привлекательным и узнаваемым.

Сохранение прогресса просмотра

Видео теперь автоматически сохраняют позицию воспроизведения, позволяя продолжить просмотр с того же места после перерыва.

Поиск наклеек с помощью ИИ

Добавлена возможность искать среди миллионов пользовательских наклеек и эмодзи, вводя сложные запросы, например, "задумчивая собака" или "космическая собака". Функция доступна на 29 языках.

Реакции звездами от имени канала

Теперь можно отправлять реакции звездами на сообщения в каналах от имени своих каналов, что помогает авторам продвигать контент.

Рекомендации похожих ботов

В профилях ботов теперь отображаются похожие сервисы, игры и утилиты, что упрощает поиск полезных инструментов.