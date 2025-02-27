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Telegram тестирует платное общение: как это будет работать

Telegram может сделать переписку платной (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Telegram продолжает экспериментировать с монетизацией и новыми функциями. Пользователи сети заметили, что мессенджер приступил к тестированию функции "Платные сообщения" в личных и групповых чатах.

Что известно о потенциальном нововведении - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Согласно предварительным данным, это нововведение предоставит пользователям, особенно администраторам каналов и групп, возможность устанавливать определенное количество "звёзд" - внутренней валюты Telegram, необходимой для отправки сообщений. В частности, рассматривается вариант введения платных комментариев к публикациям в каналах, имеющих привязанные публичные группы. 

Останется ли оплата фиксированной за каждое сообщение или комментарий, либо же будет внедрена подписка, позволяющая оставлять комментарии без ограничений, пока неизвестно.  

Также не уточняются сроки запуска и страны, в которых функция станет доступна. В данный момент нововведение тестируется лишь на ограниченном числе пользователей на сервере Telegram. 

Существует и другая версия: возможно, пользователи смогут взимать плату за возможность начать с ними личную переписку. 

Следует отметить, что в текущей версии Telegram уже реализована частичная возможность ограничивать круг лиц, которым разрешено отправлять личные сообщения.  

В частности, подписчики Telegram Premium могут установить правило, позволяющее получать сообщения только от других премиум-пользователей. Новые платные функции, вероятно, расширят этот механизм. 

Ранее основатель Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что базовые функции мессенджера останутся бесплатными. Однако в 2022 году была представлена подписка Telegram Premium, а также появилась реклама в каналах для пользователей без подписки. 

Telegram начал тестировать функцию платных комментариев (фото: Telegram Info)

Какие еще новые функции появились в Telegram 

Ссылка на конкретный момент в видео 

В приложении теперь можно делиться ссылками на видео с отметкой времени. При нажатии на такую ссылку видео откроется именно в указанном моменте. 

Обложки для видео в каналах 

Перед публикацией видео в канале теперь можно выбрать кадр для обложки. Это позволит сделать контент более привлекательным и узнаваемым. 

Сохранение прогресса просмотра 

Видео теперь автоматически сохраняют позицию воспроизведения, позволяя продолжить просмотр с того же места после перерыва. 

Поиск наклеек с помощью ИИ 

Добавлена возможность искать среди миллионов пользовательских наклеек и эмодзи, вводя сложные запросы, например, "задумчивая собака" или "космическая собака". Функция доступна на 29 языках. 

Реакции звездами от имени канала 

Теперь можно отправлять реакции звездами на сообщения в каналах от имени своих каналов, что помогает авторам продвигать контент. 

Рекомендации похожих ботов 

В профилях ботов теперь отображаются похожие сервисы, игры и утилиты, что упрощает поиск полезных инструментов. 

При написании материала использовались следующие источники: Telegram Info, медиа о технологиях и инновациях dev.ua.

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