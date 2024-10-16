Користувачів "Резерв+" попередили про небезпечний вірус, який розсилають у Telegram

У Telegram шахраї розповсюджують шкідливі повідомлення через фейковий бот "Резерв+". Вони виглядають, як "порада" від служби підтримки додатку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Урядова команда реагування CERT-UA отримала інформацію про активне розповсюдження шкідливого програмного забезпечення через обліковий запис @reserveplusbot.
Зловмисники розсилають повідомлення з пропозицією встановити "спеціальне програмне забезпечення", прикріплюючи архів під назвою "RESERVPLUS.zip". Як з'ясувалося, архів містить шкідливе ПЗ MEDUZASTEALER, яке викрадає файли з пристроїв користувачів.
Обліковий запис @reserveplusbot створений під виглядом офіційного Telegram-бота технічної підтримки додатку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+". Важливо зазначити, що у травні 2024 року цей бот дійсно використовувався як один із контактів техпідтримки додатку "Резерв+".
CERT-UA вже вжила заходів для мінімізації загрози, але закликає користувачів бути обережними. Посилання на цей контакт, які раніше публікувалися на офіційних сторінках державних органів, тепер ведуть на зловмисний обліковий запис.
У зв'язку з цим користувачам рекомендується утриматися від взаємодії з обліковим записом @reserveplusbot та не завантажувати з нього жодних файлів.
Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою атаки, невідкладно інформуйте:
Як виглядає фейкове повідомлення (скриншот)
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