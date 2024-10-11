ua en ru
Пт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хакери ГУР атакували інститути в Росії, де готують окупантів, - джерела

Україна , П'ятниця 11 жовтня 2024 12:15
UA EN RU
Хакери ГУР атакували інститути в Росії, де готують окупантів, - джерела Фото: українські хакери атакували військові інститути РФ (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони атакував низку навчальних закладів Росії. Там готують військових фахівців для РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Фахівці ГУР здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі Північнокавказького федерального університету, який готує операторів дронів, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для окупаційної армії Росії.

Як повідомляє джерело в ГУР, університет забезпечує діяльність відразу низки навчальних закладів у кількох регіонах РФ, зокрема семи інститутів.

Було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкту, знищені цільові ресурси противника (веб-сайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайтів. Хакери атакували 11 веб-сайтів, понад 7 тисяч службових комп'ютерів, 135 серверів та файлових сховищ. Крім того, здійснено серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ організацій противника.

Після отримання доступу до мережевої інфраструктури ворога на уражених веб-ресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ.

"Результатом операції стало послаблення навчально-наукової бази країни-агресора та можливостей допідготовки військових фахівців шляхом виконання спеціальних завдань розвідки у кіберпросторі", - зазначають джерела.

Інші кібероперації ГУР

У день народження російського диктатора Володимира Путіна, 7 жовтня, українські хакери здійснили масштабну кібератаку. Вони атакували найпопулярніші російські пропагандистські телеканали, зокрема "Росія 1" і "Росія 24".

Також того ж дня хакери ГУР Міноборони та кіберактивісти паралізували роботу судової системи Росії. Електронні службові сервіси та інші онлайн-сервіси судів РФ тимчасово припиняли роботу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Головне управління розвідки ГУР Кібератака Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Нові правила. Як зміниться мобілізація в Україні та чи буде "економічна бронь"
Нові правила. Як зміниться мобілізація в Україні та чи буде "економічна бронь"
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом