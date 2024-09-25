Секрети чистої пошти. Як зупинити спам-атаку в Gmail: 3 простих способи

Спам-атаки можуть швидко захламити ваш Gmail, ускладнюючи роботу з важливими повідомленнями та знижуючи продуктивність. На щастя, існують прості способи, які допоможуть швидко впоратися з потоком небажаних листів та відновити порядок у поштовій скриньці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Що таке email-бомбардування?

Також відома як "бомбардування підпискою", бомбардування електронної пошти - це коли ви раптово отримуєте велику кількість листів - часто сотні - від різних компаній та веб-сайтів одночасно. Всі вони підтверджують те, чого ви ніколи не ініціювали, і всі вони адресовані на вашу реальну адресу електронної пошти.

Електронна бомба створюється за допомогою автоматизованих скриптів, які знаходять форуми, розсилки та інші сайти в мережі та вводять у них вашу адресу електронної пошти.

Оскільки це автоматизований процес, зловмисник може за лічені хвилини змусити вас зареєструватись на сотнях таких сайтів - і отримати сотні листів на шляху до вас, все одразу.

Обсяг повідомлень в електронній бомбі може бути приголомшливим - і в цьому суть. Тому що вона майже точно призначена для того, щоб дезорієнтувати вас.

Чому вас можуть завалити листами електронною поштою

Коли ви отримуєте такий електронний лист, є три не дуже хороші варіанти, чому це з вами відбувається:

Жарт

Найнеприємніша причина електронної бомби - хтось ненавидить вас і хоче зробити ваше життя трохи більш нещасним, змусивши вас прибрати безлад в Інтернеті. Це цифровий еквівалент підписки на журнали або доставки небажаної піци додому.

Шкідливі посилання

Іноді використовуються електронні бомби, щоб змусити вас натиснути на шкідливі посилання, приховані в тексті "відписатися". Ви отримуєте купу таємничих, небажаних електронних листів від законних підприємств або сайтів, тому ви натискаєте на "відписатися", не надто замислюючись - і ваш комп'ютер зламаний.

Відволікання

Це найімовірніша і найнебезпечніша можливість. Хтось зламав кредитну картку або рахунок магазину, зробив кілька незаконних покупок або вніс зміни до ваших рахунків, які вони не хочуть, щоб ви бачили. Тому вони намагаються сховати ці підтвердження чи оповіщення під сотнями безглуздих листів.

Шахраї сподіваються, що ви просто відмітите все як спам і видалите, не звертаючи на це пильної уваги, пропускаючи важливі листи, які інформують вас про платежі, зміни у ваших облікових записах (наприклад, паролі або двофакторні налаштування) або інші шахрайства.

Підсумок: Якщо ви несподівано завалені такими листами, не думайте, що це жарт чи помилка - вважайте, що на вас відбувається атака.

Що робити з "бомбардуванням" електронної пошти

Якщо ви зіткнулися з "email bombing", ви не зможете зробити багато, щоб зупинити це - вашу адресу електронної пошти було введено в списки і бази даних, і автоматизовані служби, які управляють цими сайтами. Вони будуть продовжувати надсилати вам підтвердження або розсилки новин, поки ви не відпишетесь.

Якщо скрипт, який використовується зловмисниками для вашої реєстрації, продовжує працювати з вашою адресою, це може тривати довго. Якщо ви не можете вимкнути порушену адресу електронної пошти, все, що ви можете зробити, це відзначати речі як спам і відписуватися від них - на реальному веб-сайті, а не натискаючи на посилання в електронних листах.

Ви також повинні змінити всі свої паролі та встановити якомога більше додаткових функцій безпеки, включаючи двофакторну автентифікацію, на якомога більшій кількості облікових записів.

Вам також доведеться продовжувати переглядати електронні листи в міру їх надходження, тому що такі листи не завжди запускаються в той же час, що і шахрайський платіж або вторгнення в обліковий запис.

Це може бути стомлюючим, але саме тому використовується така тактика. Якщо ви здастеся і дозволите важливим електронним листам прослизнути, ви дасте шахраям виграти.

Зрештою, потік електронних листів вщухне, і той, хто вас атакував, перейде до когось іншого.