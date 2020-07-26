В Telegram появилось множество обновлений, которые упростят жизнь: как ими воспользоваться

В Telegram теперь можно установить видеоаватарку (иллюстративное фото: canva.com)

Telegram предлагает своим пользователям устанавливать видеоаватары

Сверхпопулярный мессенджер Telegram, ставший 10-м по популярности скачиваемым приложением, в своем обновлении от 26 июля добавил видеоаватары, увеличил максимальный размер файлов и улучшил раздел "Люди рядом". Также была добавлена статистика групп и многие другие обновления, направленные на упрощение жизни для пользователей.

"Теперь Вы можете загрузить в свой профиль видеозапись вместо статичной фотографии — и выбрать из нее любой кадр в качестве картинки, которая будет отображаться в чатах. Как и всякую видеозапись, Вы можете изменить свой видеоаватар в редакторе: отрегулировать яркость, контрастность и другие параметры или добавить на него анимированный стикер. Теперь назначить в качестве основной любую из уже имеющихся фотографий или видеозаписей стало очень просто: достаточно нажать "Сделать основной", - говорится в статье Telegram, посвященной последним обновлениям.

Что полезно для видеозаписей – в редакторе теперь можно использовать эффект гладкой кожи. Эффект можно наложить на любую фотографию или видеозапись, снятую фронтальной камерой телефона. Также был усовершенствован раздел "Люди рядом".

"Теперь, когда кто-либо свяжется с Вами через этот раздел, Вы увидите, на каком расстоянии от Вас находится собеседник. Если же инициатором чата выступаете Вы сами, Telegram предложит приветственный стикер, с которого удобно начать беседу. Чтобы Вас могли найти пользователи Telegram, находящиеся неподалеку, Вам достаточно зайти в раздел Контакты > Найти людей рядом и нажать "Показывать меня здесь", - говорится в сообщении.

Одним из самых ожидаемых обновлений для бизнес-аккаунтов в Telegram является появление статистики групп.

"Владельцы групп с 500 и более пользователей теперь могут увидеть развернутую статистику активности участников и роста сообщества. В числе прочего на странице статистики отображается список самых активных участников и даже среднее количество символов в их сообщениях", - добавили в Telegram.

Среди других обновлений – возможность пропуска сообщений от не контактов и предпросмотра фотографий и видеозаписей в чатах.

Напомним, что ранее Telegram запустил функцию видеозвонков.

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