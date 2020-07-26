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Telegram запустил функцию видеозвонков

Воскресенье 26 июля 2020 13:59
Telegram запустил функцию видеозвонков
Фото: Telegram (kod.ru)
Автор: Александр Белоус

Функция уже доступна, но работает в экспериментальном режиме

Мессенджер Telegram запустил функцию видеозвонков в режиме тестирования Пользователи iOS уже могут ей воспользоваться.

Об этом пишет издание "Код Дурова".

Издание дает инструкцию, как включить видеозвонки. Для начала нужно скачать из App Store последнюю версию мессенджера. Затем нужно десять раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого надо зайти в профиль, "потянуть аватарку" и воспользоваться функцией.

При этом необходимо, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле мессенджер Telegram анонсировал запуск функции групповых видеозвонков.

Как отметили в Telegram, запуск функции планируется до конца 2020 года. Планируется создание технологии безопасных групповых видеозвонков.

Ранее РБК-Украина писало, что социальная сеть Facebook для всех пользователей своего мобильного приложения представила функцию "тихого режима".

Функция позволит отключить все уведомления социальной сети.

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