ФБР начало расследование из-за взлома Twitter-аккаунтов знаменитостей

Фото: кибератака (РБК-Украна)

Акции Twitter после скандала со взломом аккаунтов упали на 1,3%

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование хакерских атак на Twitter-аккаунты знаменитостей. Среди жертв хакеров оказались Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Канье Уэст, Барак Обама, Джо Байден и другие крупные мировые компании и знаменитости.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"ФБР США ведет федеральное расследование хакерских атак в Twitter, сообщили два источника, знакомых с ситуацией, после того, как хакеры захватили контроль над учетными записями...", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента со взломом аккаунтов акции Twitter снизились на 1,3%.

Напомним, хакеры взломали учетные записи десятков крупнейших предпринимателей, политиков и компаний в Twitter. На взломанных аккаунтах появлялись сообщения с призывом присылать биткоины на электронные кошельки. В ответ обещали вернуть криптовалюту в двойном размере. В итоге на электронные кошельки хакеров пришло около 300 переводов на сумму более 110 тысяч долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Великобритании, Канаде и США обвинили российских хакеров в попытке выкрасть данные о вакцинах от коронавируса.

Также в конце июня произошел взлом аккаунтов в Telegram, тогда в сеть выложили личные данные миллионов пользователей.