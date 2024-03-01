Телефони Xiaomi по всьому світу перетворюються на "цеглу": що трапилось

Користувачі смартфонів марки Xiaomi по всьому світу повідомляють про серйозну проблему після оновлення. Смартфони починають перезавантажуватися і входять в безкінечний цикл. У результаті смартфон перестає функціонувати й вдіяти з тим нічого не можна.
Що трапилось, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Mport.
Останнє оновлення MIUI 14/HyperOS призводить до серйозних проблем у користувачів смартфонів Xiaomi, Poco та Redmi по всьому світу. Після завантаження оновлення та його встановлення на телефон, пристрій починає перезавантажуватися. Але замість загрузки операційної системи, він входить в безкінечний цикл і фактично перетворюється на "цеглу".
"Після оновлення пристрій раптово почав перезавантажуватися. Це триває нескінченно, і нічого з цим вдіяти не можна. Фактично, смартфон став малокорисною цеглою", - пише в соціальних мережах один користувачів Xiaomi.
Фахівці кажуть, що єдиним способом розв'язання цієї проблеми на цей час є повне скидання налаштувань та видалення всіх даних. Однак і цей спосіб може подіяти не завжди.
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Проблема полягає в тому, що в останньому оновленні систем MIUI та HyperOS розробники зламали SystemUI, що призводить до циклічного перезавантаження через неможливість завантажити операційну систему.
У компанії вже знають про проблему й розробники активно працюють над її усуненням. На спеціалізованих форумах користувачам рекомендують тимчасово відключити автоматичне оновлення системи, щоб уникнути установки небажаного патчу.
А тим, хто вже має проблеми зі смартфоном, деякі фірмові центри почали пропонувати ремонт, але без збереження особистих даних. Варто зазначити, що проблема стосується не всіх власників пристроїв Xiaomi.
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