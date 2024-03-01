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Телефоны Xiaomi по всему миру превращаются в "кирпич": что произошло

По всему миру смартфоны Xiaomi перестают работать после обновления (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Пользователи смартфонов Xiaomi по всему миру сообщают о серьезной проблеме после обновления. Смартфоны начинают перезагружаться и входят в нескончаемый цикл. В результате смартфон перестает функционировать и сделать с этим ничего нельзя.

Что произошло, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mport.

Последнее обновление MIUI 14/HyperOS приводит к серьезным проблемам у пользователей смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi по всему миру. После загрузки обновления и установки его на телефон, устройство перезагружается. Но вместо загрузки операционной системы, он входит в бесконечный цикл и фактически превращается в "кирпич".

"После обновления устройство внезапно начало перезагружаться. Это продолжается бесконечно, и ничего с этим поделать нельзя. Фактически смартфон стал малополезным кирпичом", - пишет в социальных сетях один из пользователей Xiaomi.

Специалисты говорят, что единственным способом решения этой проблемы в настоящее время является полный сброс настроек и удаление всех данных. Однако и этот способ может подействовать не всегда.

Скриншот

Проблема заключается в том, что в последнем обновлении систем MIUI и HyperOS разработчики взломали SystemUI, что приводит к циклической перезагрузке из-за невозможности загрузить операционную систему.

В компании уже знают о проблеме и разработчики активно работают над ее устранением. На специализированных форумах пользователям рекомендуют временно отключить автоматическое обновление системы во избежание установки нежелательного патча.

А уже имеющим проблемы со смартфоном некоторые фирменные центры начали предлагать ремонт, но без сохранения личных данных. Стоит отметить, что проблема касается не всех владельцев устройств Xiaomi.

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