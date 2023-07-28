Ваш телефон заражено вірусами. Ось які ознаки про це свідчать

В епоху цифрових технологій віруси є розповсюдженою проблемою, адже ваш гаджет може його "підхопити" буквально скрізь. Спочатку його наявність не відразу буде видно, але потім вірус дасть про себе знати: пристрій просто перестане працювати.

Телефон повільно працює

Сьогодні всі гаджети роблять так, щоб попри вік вони все одно міг нормально працювати. І якщо раптом ваш телефон почав "думати" перед тим, як виконати команду, це може свідчити про вірус.

Якщо ви помітили, що він "зависає", не розуміє задачу тощо, тоді якась стороння програма використовує ресурси вашого телефона і засмічує оперативну пам'ять.

Застосунки вимагають дозволи

Часто буває, що після встановлення нові застосунки запитують потрібні їм дозволи: до списку контактів, камери, геолокації тощо. Зазвичай ви лише один раз даєте відповідь, і більше такі запити не з'являються.

Часто зловмисники та хакери маскують під нешкідливими на вигляд програмами ті, які намагаються вкрасти ваші персональні дані, номери та паролі від банківських карток чи надіслати запити на платні підписки.

Телефон швидко "сідає"

Якщо зазвичай ваш смартфон міг тримати заряд весь день, а зараз його вистачає на кілька годин, задумайтеся про це. Звісно, це могло бути спричинене й іншими факторами.

Але за їхньої відсутності причиною може стати вірус, який працює та споживає заряд акумулятора. Перевірити, які програми розряджають ваш смартфон, можна за допомогою звіту про споживання енергії в налаштуваннях на вкладці "Живлення і продуктивність".

Зникають гроші з рахунку

Такі віруси є досить нечастими, але саме вони можуть витрачати ваші гроші на незрозумілі SMS-повідомлення, додаткові ГБ інтернету та інші платні послуги. Якщо ви помітили щось дивне з рахунком, зверніться до вашого мобільного оператора за уточненням інформації. Часто такі дії можуть здійснювати вірусні програми, які отримали доступ до ваших персональних даних.