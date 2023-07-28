Ваш телефон заражен вирусами. Вот какие признаки об этом свидетельствуют
В эпоху цифровых технологий вирусы представляют собой распространенную проблему, ведь ваш гаджет может его "подхватить" буквально везде. Сначала его наличие не сразу будет видно, но затем вирус даст о себе знать: устройство просто перестанет работать.
Как высчитать такую неисправность заранее, рассказали специалисты сайта itech.
Телефон медленно работает
Сегодня все гаджеты делают так, чтобы, несмотря на возраст, они все равно могли нормально работать. И если вдруг ваш телефон стал "думать" перед тем, как выполнить команду, это может свидетельствовать о вирусе.
Если вы заметили, что он "зависает", не понимает задачу и т. д., то какая-то сторонняя программа использует ресурсы телефона и засоряет оперативную память.
Приложения требуют разрешения
Часто бывает, что после установки новые приложения запрашивают нужные им разрешения: к списку контактов, камере, геолокации и т. д. Обычно вы только один раз ответите, и больше такие запросы не появляются.
Часто злоумышленники и хакеры маскируют под безвредными с виду программами те, которые пытаются украсть ваши персональные данные, номера и пароли от банковских карт или отправить запросы на платные подписки.
Телефон быстро "садится"
Если обычно ваш смартфон мог удерживать заряд весь день, а сейчас его хватает на несколько часов, задумайтесь об этом. Конечно, это могло быть вызвано и другими факторами.
Но в их отсутствие причиной может стать работающий и потребляющий заряд аккумулятора вирус. Проверить, какие приложения разряжают ваш смартфон, можно с помощью отчета о потреблении энергии в настройках на вкладке "Питание и производительность".
Исчезают деньги со счета
Такие вирусы достаточно редкие, но именно они могут тратить ваши деньги на непонятные SMS-сообщения, дополнительные ГБ интернета и другие платные услуги. Если вы заметили что-нибудь странное со счетом, обратитесь к вашему мобильному оператору за уточнением информации. Часто такие действия могут осуществлять вирусные программы, получившие доступ к вашим персональным данным.
Раньше мы рассказывали, как защитить свой номер телефона от злоумышленников.
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