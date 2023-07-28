Ваш телефон заражен вирусами. Вот какие признаки об этом свидетельствуют

В эпоху цифровых технологий вирусы представляют собой распространенную проблему, ведь ваш гаджет может его "подхватить" буквально везде. Сначала его наличие не сразу будет видно, но затем вирус даст о себе знать: устройство просто перестанет работать.

Телефон медленно работает

Сегодня все гаджеты делают так, чтобы, несмотря на возраст, они все равно могли нормально работать. И если вдруг ваш телефон стал "думать" перед тем, как выполнить команду, это может свидетельствовать о вирусе.

Если вы заметили, что он "зависает", не понимает задачу и т. д., то какая-то сторонняя программа использует ресурсы телефона и засоряет оперативную память.

Приложения требуют разрешения

Часто бывает, что после установки новые приложения запрашивают нужные им разрешения: к списку контактов, камере, геолокации и т. д. Обычно вы только один раз ответите, и больше такие запросы не появляются.

Часто злоумышленники и хакеры маскируют под безвредными с виду программами те, которые пытаются украсть ваши персональные данные, номера и пароли от банковских карт или отправить запросы на платные подписки.

Телефон быстро "садится"

Если обычно ваш смартфон мог удерживать заряд весь день, а сейчас его хватает на несколько часов, задумайтесь об этом. Конечно, это могло быть вызвано и другими факторами.

Но в их отсутствие причиной может стать работающий и потребляющий заряд аккумулятора вирус. Проверить, какие приложения разряжают ваш смартфон, можно с помощью отчета о потреблении энергии в настройках на вкладке "Питание и производительность".

Исчезают деньги со счета

Такие вирусы достаточно редкие, но именно они могут тратить ваши деньги на непонятные SMS-сообщения, дополнительные ГБ интернета и другие платные услуги. Если вы заметили что-нибудь странное со счетом, обратитесь к вашему мобильному оператору за уточнением информации. Часто такие действия могут осуществлять вирусные программы, получившие доступ к вашим персональным данным.