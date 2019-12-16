Телефон был включен: в деле об убийстве Шеремета новые нестыковки (фото)

Убийство Павла Шеремета было объявлено раскрытым спустя три года. В МВД зявили о том, что к гибели журналиста причастны пять человек, среди которых медики, волонтеры и добровольцы АТО. Юлию Кузьменко, завотделением детской кардиологии и кардиохирургии в "Охматдете" назвали "закладчицей" и отправили в СИЗО на 60 суток.

Адвокат подозреваемой Владислав Добош в Facebook опубликовал скрины переписки, которые могут доказать, что телефон Кузьменко был включен в сутки, когда произошло убийство журналиста. Напомним, тот факт, что телефоны подозреваемых были неактивны в течение суток 20 июля 2016 года усилил подозрения правоохранителей к их причастности к громкому убийству.

На брифинге по делу об убийстве Шеремета было сказано, что телефон Кузьменко был неактивен с 19-ти 19.07.2016-го. Но судя по скринам, она общалась с подругой с 20:34 до 20:50 в тот день.

Скрин: facebook.com/VadyslavDobosh

Кроме того, правозащитник говорит, что большинство подозреваемых не были знакомы до убийства журналиста. Правоохранители утверждают, что Андрей Антоненко (Riffmaster), с которым Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, привлек медика и военную медсестру Яну Дугарь к совершению преступления.

По словам Добоша, Кузьменко познакомилась с тремя подозреваемыми - Дугарь и супругами Грищенко через пару лет после убийства. А с Антоненко была знакома с 2016-го, когда стала свидетелем ДТП, в котором таксист сбил женщину с ребенком, которые оказались близкими Антоненко.

Кузьменко написала об этом в соцсетях, на что Антоненко отреагировал просьбой стать свидетелем.

"После того долго Юля не видела Riffmaster, и еще несколько раз встретились по волонтерской работе. И все!" - подчеркнул Добош.

Убийство Шеремета (скрин: facebook.com/VadyslavDobosh)

В то же время, в соцсетях сохранился пост, на котором Антоненко после концерта 21 июля 2016-го (на следующий день после убийства Шеремета) запечатлен на фото с сыном Кузьменко. А в апреле 2016-го Riffmaster комментировал пост Кузьменко.

Подозреваемые в убийстве Шеремета (скрин: facebook.com/Юлия Кузьменко)

Также адвокат утверждает, что в гардеробе Кузьменко нет, и лет 15 не было шорт. Аваков в программе "Свобода слова" показывал снимок девушки, которая активировала взрывчатку, намекая на Кузьменко. На фото она в коротких шортах.

Убийство Шеремета (скрин: facebook.com/VadyslavDobosh)