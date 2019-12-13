Неплохая идея, девочки: Зверобой высказалась о похищении ее детей

Маруся Зверобой прокомментировала угрозу похищения (фото: РБК-Украина)

Расследование убийства Павла Шеремета привело к волонтеру Марусе Зверобой

Убийство Павла Шеремета объявили раскрытым в четверг, 12 декабря. Во время брифинга МВД были названы имена пятерых подозреваемых в громком деле. Во время представления результатов расследования всплыла неожиданная информация. Одна из подозреваемых, Юлия Кузьменко (вероятная закладчица взрывчатки - Ред.) в телефонном разговоре обсуждала возможность похищения детей известного волонтера Маруси Зверобой, которую назвали "сакральной жертвой".

В этот же день Зверобой прокомментировала сложившуюся ситуацию. В интервью 5 каналу волонтер сказала, что как "сакральная жертва" стала выгодна абсолютно всем - и нынешней власти и предыдущей.

Участница АТО говорит, что разговоры о заговорах по телефону еще не значат, что они будут воплощены.

"Неплохая идея конечно, девочки, но давайте придумаем что-то другое", - ответила Зверобой "участницам заговора" против нее.

Волонтер также рассказала, что не верит в причастность участника войны и рок-музыканта Андрея Антоненко в покушении на Шеремета.

Она также считает, что происходящее в обществе нужно, чтобы кардинально изменить настроение людей и их отношение к защитникам Украины.

Зверобой говорит, что по телефонным разговорам узнала лишь Инну Грищенко (Пуму), которую хорошо знает с 2014 года. Зверобой не понравилось, что Пуму выставили лидером только из-за того, что она "нагыркала на мужа".

Также волонтер сказала, что если Юлию Кузьменко (Лису), которая по телефону угрожала ее детям, посадят, то она лично "придет на суд ее вытягивать".

Маруся Зверобой высказалась о покушении на ее детей (видео: YouTube/5 канал)