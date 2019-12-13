Убийство Шеремета: суд избирает меры пресечения подозреваемым

Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Сегодня изберут меры пресечения Дугарь, Кузьменко и Антоненко

Сегодня, 13 декабря, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета изберут меры пресечения. РБК-Украина следит за судом над Яной Дугарь, Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.

Защита настаивает на необоснованности подозрения

Яну Дугарь просят взять под круглосуточный домашний арест. Адвокаты заявляют, что подозрение необоснованно, ее задержали во Львове и доставили в Киев. По словам защиты, преступление, которое ей инкриминируют, не доказывается материалами дела, а представленные документы касаются других людей.

Адвокат также заявил, что Дугарь не было в Украине в тот момент, когда было сделано фото и видео сравнительной экспертизы, которую предоставило обвинение.

Председательствующий судья ушел в совещательную комнату.

Фото: суд над Дугарь

На суде снова зачитали версию следствия

На суде прокурор повторил, что Антоненко выступил организатором преступной группы с целью убийства Шеремета. Яна Дугарь и Юлия Кузьменко, а также ряд неустановленных лиц принимали участие в организации преступления, следили за жертвой и ее местом жительства, изучали расположение камер наблюдения.

По версии обвинения, Антоненко изготовил взрывчатку, Кузьменко закрепила ее под авто Шеремета. В день убийства Кузьменко убедилась, что журналист сел в авто, дождалась, пока он отъехал на безопасное расстояние, дистанционно подорвала бомбу и скрылась.

Суд отказался перейти в закрытый режим

Заседание Печерского районного суда, который рассматривает причастность Яны Дугарь к убийству Шеремета, началось. Сторона обвинения сразу попросила перевести заседание в закрытый режим, однако суд отказал.

Фото: суд над Яной Дугарь

Для Дугарь попросят домашний арест

Обвинение попросит взять Яну Дугарь под домашний арест. В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и экс-нардеп Оксана Корчинская хотят взять ее на поруки.

Появился полный текст подозрения Кузьменко

Согласно тексту подозрения, который предъявят Юлии Кузьменко, организатором группы был Андрей Антоненко, который в дальнейшем привлек ее и Яну Дугарь к убийству Шеремета. В документе его также называют причастным к изготовлению устройства, Дугарь вела разведку места преступления, а Кузьменко прикрепила взрывное устройство к авто Шеремета.

Командование ССО отреагировала на задержание Антоненко

Командование Сил специальных операций ВСУ подтвердило, что Антоненко служит с июля 2017 года, также ему предоставили положительную характеристику. Кроме того, военные выразили готовность содействовать объективному расследованию.

Новые обыски у волонтеров

В ночь на 13 декабря полиция провела обыски у волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых. Акастелов был "сотником" во времена Майдана, руководил обороной на улице Институтской.

Антоненко попросят взять под стражу

По словам адвоката Маси Найема, Антоненко зачитали подозрение и ордер на задержание. Он также отметил, что обвинение попросит для него содержание под стражей.

Подозреваемыми в деле Шеремета проходят: