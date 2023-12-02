Ваш телефон за вами стежить. Як вимкнути ці налаштування: інструкція

Як вимкнути відстеження на телефоні

Відкрийте "Налаштування" і перейдіть до розділу "Google". Потім торкніться трьох крапок у верхньому правому куті й виберіть "Використання та діагностика". Увімкніть "Відстеження активності".

Таким чином Google не буде надсилати вам інформацію про використання вашого телефону.

У "Налаштуваннях" перейдіть до розділу "Мова та введення". Виберіть клавіатуру, якою користуєтеся. Торкніться трьох крапок у верхньому правому куті й знову оберіть "Налаштування".

Тут приберіть прапорці з пунктів "Надсилати статистику", "Персоналізувати для вас" і "Покращити для всіх". Так Google Keyboard припинить надсилати вам інформацію про те, що ви вводите.

У цьому ж розділі "Мова та введення" виберіть "Перетворення тексту в мовлення". Знову натисніть на три крапки у верхньому правому куті та виберіть "Налаштування".

Тепер вимкніть перемикач "Анонімний звіт про перетворення тексту на мову". Це не дозволить Google надсилати інформацію про вашу мову на мікрофон.

Коли всі ці дії будуть виконані, перезавантажте телефон, щоб нові налаштування почали працювати. Зверніть увагу, що така інструкція дійсна лише для телефонів на Android.