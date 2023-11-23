Цього чекали всі! Instagram дозволив зберігати відео на телефон: як це зробити

Instagram дозволив усім користувачам зберігати відео Reels на телефон прямо через застосунок для подальшого перегляду на своїх пристроях. Ця функція була однією з найбажаніших для мільйонів користувачів популярного додатку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку довідкового центру Instagram .

Як скачати відео в Instagram

Для скачування відео достатньо натиснути кнопку "Поділитися" та вибрати варіант "Завантажити".

Після цього відео потрапить в галерею пристрою.

При цьому, завантажене відео буде мати водяний знак з ім'ям облікового запису - аналогічним чином це реалізовано при скачуванні роликів в ТікТок.

Як скачати відео в Instagram (інструкція)

"Будь-хто в Instagram може завантажити та опублікувати ваше відео Reels, якщо ви не зміните налаштування скачування таких роликів. Користувачі зможуть завантажувати лише ті відео Reels, які ви опублікували після дозволу завантаження. Функція завантаження за замовчуванням вимкнена для користувачів Instagram віком до 18 років, але вони можуть у будь-який момент її ввімкнути", - йдеться у повідомленні.

При цьому "ніхто в Instagram не зможе завантажити ваше відео Reels, якщо ваш обліковий запис закритий".

Як заборонити скачування своїх відео в Instagram

Ви можете забороняти завантажувати ваші відео трьома способами. Нижче - інструкції до кожного з них.

На екрані публікації відео

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У налаштуваннях конфіденційності облікового запису

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Для відео Reel, яке вже опублікували

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Нагадаємо, що Instagram запустив функцію завантажування загальнодоступних Reels ще у червні, але робити це мали змогу лише користувачі зі Сполучених Штатів.

Раніше для завантаження Reels потрібно було використовувати програми сторонніх розробників або розширення веб-браузера.

На думку деяких експертів, нова функція Instagram "суттєво спростить життя тим, хто хоче скачати те чи інше відео", однак "може стати кошмаром для тих, хто опублікував Reel".