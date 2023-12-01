Viber запустив платну версію в Україні: що зміниться для користувачів додатку

У додатку для дзвінків та обміну повідомленнями Viber з'явилася можливість придбання платної підписки, яка надає додаткові функції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Rakuten Viber .

Функція, яка нагадує підписку Telegram Premium, надає користувачам ряд корисних можливостей

Розшифрування голосових повідомлень у тексті. Вона буде працювати просто за натисканням повідомлення в чаті

Вона буде працювати просто за натисканням повідомлення в чаті Обмежена реклама. Власники підписки не будуть бачити рекламні повідомлення у списку чатів та після виклику

Власники підписки не будуть бачити рекламні повідомлення у списку чатів та після виклику Режим невидимки. Дозволяє читати повідомлення та бути в мережі, не розкриваючи свій онлайн статус іншим

Дозволяє читати повідомлення та бути в мережі, не розкриваючи свій онлайн статус іншим Безлімітний доступ до платних стікерів

Чат із службою підтримки

Особливі іконки програми

Viber Plus значок на аватарі в додатку

Платна підписка стала доступною для користувачів Rakuten Viber на пристроях iOS та Android, починаючи з версії 21.2. Вартість щомісячної підписки на вказані функції на iOS-пристроях становить 1,99 доларів, на Android - 89,99 гривень.

Сплатити можна через магазини програм Google Play або App Store. Для активації цієї функції потрібно перейти до розділу "Додатково" та вибрати "Viber Plus".

Активація функції Viber Plus у додатку (фото: Viber)

Важливо, що всі попередні функції Rakuten Viber, такі як дзвінки та повідомлення, залишаються безкоштовними для всіх користувачів програми.

"Ми постійно створюємо нові функції, щоб зробити досвід наших користувачів простіше та краще. Viber Plus допоможе людям взаємодіяти один з одним на новому рівні та дозволить нашим підписникам першими знайомитися з новими функціями, які ми запускаємо. Це лише початок для Viber Plus", - каже Офір Еял, генеральний директор Rakuten Viber.

Контекст

Viber спочатку з'явився в Ізраїлі, а його пункти розробки були в Білорусі, з головним офісом у Люксембурзі. 2014 року японська компанія Rakuten придбала Viber.

Viber є найпопулярнішим месенджером в Україні. За даними компанії, у 2022 році загальна тривалість дзвінків українців через Viber склала 48,1 мільярда хвилин, що на 44 відсотки перевищує попередній рік.

Кількість відправлених повідомлень також залишилася на рекордно високому рівні 2021 року, склавши майже 97,5 мільярда, незважаючи на виїзд громадян за межі України через війну та переключення на іноземні номери.