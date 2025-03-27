Телефон став гірше працювати? Прості лайфхаки, які подовжать його термін служби

Якщо ваш смартфон почав працювати повільніше, розряджатися швидше або стикатися з іншими проблемами, не поспішайте бігти за новим пристроєм. Часто для відновлення його роботи достатньо простих дій, які допоможуть продовжити термін служби гаджета.

Про корисні лайфхаки, які дадуть змогу повернути смартфон у норму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

Як подовжити термін служби смартфона

Використовуйте чохол

Хоча ходити з "голим" телефоном може виглядати стильно, шанс того, що він переживе падіння, значно збільшується, якщо використовувати захисний чохол. Хороший чохол допоможе захистити пристрій від пошкоджень, подовжуючи його термін служби.

Дбайте про батарею

Акумулятор часто є першою частиною телефону, яка починає старіти. Літій-іонні батареї погано переносять високі температури, тому їх не слід заряджати за підвищеної температури, щоб уникнути пошкоджень.

Для зберігання телефону краще залишати батарею на половину зарядженою, а не повністю розрядженою або зарядженою на 100%. Також варто уникати швидкого заряджання, якщо це не потрібно.

Очистіть сховище телефона

Для того щоб телефон працював швидше, важливо звільнити місце в пам'яті. Це можна зробити, видаливши невикористовувані додатки, старі повідомлення, музику і фільми, які були завантажені для офлайн-перегляду. Хороше правило - підтримувати зайнятість сховища на рівні 80% і перезавантажувати телефон після видалення непотрібних даних.

Чому варто подовжити термін служби вашого смартфона

З кожним роком обсяг електронних відходів зростає, що негативно позначається на здоров'ї людини і планети. Смартфонні компанії пропонують кращі та стабільніші умови для обміну старих пристроїв, але навіть переробка електроніки має свої недоліки.

Найефективніший спосіб зменшити вплив на довкілля та заощадити гроші - це зберегти старий пристрій, а не купувати новий.

Сучасні смартфони не зазнають значних змін між поколіннями, а нововведення часто обмежуються незначними апаратними поліпшеннями та оновленнями ПЗ.

Наприклад, Google обіцяє сім років оновлень для своїх пристроїв Pixel, і з тими ж обіцянками підтримуються пристрої Samsung. Батареї смартфонів стали довговічнішими, але загалом їхній термін служби не збільшився настільки, як хотілося б.

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