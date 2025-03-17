Чи "вбиває" швидка зарядка батарею вашого смартфона? Що кажуть експерти

Швидка зарядка стала незамінною функцією сучасних смартфонів, даючи змогу заповнити заряд лише за кілька хвилин. Однак багато користувачів турбуються, чи не скорочує вона термін служби акумулятора і чи не призводить до його передчасного зносу.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт про комп'ютери, новітні технології та гаджети PCMag розповідає, чи дійсно швидка зарядка шкідлива для акумулятора і чи варто нею користуватися щодня.

Як працюють акумулятори смартфонів

Батареї смартфонів, як і більшість літій-іонних акумуляторів, складаються з двох шарів - літій-кобальтового оксиду і графіту. Коли іони літію переміщаються з графітового шару в шар літій-кобальтового оксиду через електролітичний розчин, вивільняються електрони.

Під час заряджання батареї іони повертаються у зворотному напрямку і накопичуються, щоб потім знову вивільнитися, коли ви вмикаєте і використовуєте пристрій.

Цей процес виділяє тепло, яке ви можете відчувати на задній панелі смартфона після довгого заряджання або інтенсивного використання. А перегрів у довгостроковій перспективі може пошкодити батарею.

Однак сучасні літій-іонні акумулятори стали компактнішими та ефективнішими. Вони витримують більшу кількість циклів зарядки - від розряду до повного заряду і назад - перш ніж почнуть втрачати свою ємність.

Чому батареї смартфонів втрачають ємність із часом

З кожним циклом зарядки смартфон природним чином зношується. Одна з причин - це електролітичний розчин всередині батареї. Згодом солі, що містяться в ньому, можуть кристалізуватися, утворюючи тверді відкладення, які заважають передачі іонів. Що менше іонів проходить через розчин, то менше електронів вивільняється, а отже, батарея не зможе віддавати стільки ж енергії, як у новому пристрої.

Цей процес прискорюється під час перегрівання смартфона, наприклад, під час використання швидкої зарядки, коли в батарею надходить надто багато енергії одразу. Але пошкодження може статися навіть через перебування телефону в спекотному середовищі, наприклад, на приладовій панелі автомобіля в сонячний день.

Ще один фактор - перезарядка. Якщо до акумулятора надходить більше енергії, ніж він здатен безпечно прийняти, надто багато іонів літію витягується з його структури, що призводить до незворотних змін. А повернути літій назад уже неможливо.

"Атомна структура матеріалу буквально руйнується, якщо видалити весь літій... Це все одно, що прибрати опори з-під підлоги будівлі", - пояснив дослідник систем зберігання енергії Кент Гріффіт із Кембриджського університету.

Якщо правильно доглядати за батареєю, процес деградації сповільниться. Але в кінцевому підсумку це чекає на будь-який літій-іонний акумулятор, яким би дбайливим не було його використання. У сучасних смартфонах можна перевірити стан батареї в налаштуваннях пристрою.

Чому акумулятори телефонів з часом втрачають зарядну ємність (фото: Samsung)

Як смартфони знижують знос батареї

У ранні роки швидкої зарядки акумулятори сильно нагрівалися під час заряджання. Смартфони тоді не мали ефективних систем відведення тепла від батареї, через що вони частіше перегрівалися. Сучасні пристрої краще справляються з вентиляцією і більше не стикаються з цією проблемою.

Сьогодні в них використовуються передові технології для управління теплом і контролю подачі енергії під час заряджання. Наприклад, у сучасних смартфонах є тепловідвідні пластини, термозахисні шари і навіть охолоджувальні трубки, які відводять тепло від акумулятора.

Крім того, більшість телефонів автоматично припиняють подачу енергії, коли батарея повністю заряджена, навіть якщо пристрій залишається підключеним до мережі. Деякі смартфони також адаптують процес заряджання до вашого розкладу - наприклад, утримуючи рівень заряду на безпечному рівні та доводячи його до 100% лише за годину до пробудження.

Багатоступеневе заряджання дає змогу прискореному заряджанню відбуватися поетапно. Коли заряд батареї на мінімумі, в неї подається більше потужності, оскільки акумулятор у цьому стані здатний засвоювати енергію швидше. Однак у міру наближення до 100% швидкість зарядки сповільнюється. Іншими словами, ваш телефон не заряджається на повній потужності (наприклад, 80 Вт) протягом усього процесу. Саме тому сучасні смартфони можна безпечно заряджати вночі без ризику перегріву або загоряння.

Деякі ігрові смартфони оснащені вбудованими вентиляторами для охолодження, щоб підтримувати низькі температури акумулятора. А такі компанії, як Xiaomi, використовують технологію поділу батареї на кілька осередків, що дає змогу знизити навантаження на кожну з них і досягти високої швидкості заряджання без, як заявляють виробники, негативного впливу на батарею.

iPhone від Apple має налаштування оптимізації батареї (фото: Apple)

Чи варто використовувати швидку зарядку?

То чи справді швидке заряджання шкідливе для смартфона? І так, і ні. Воно може негативно позначатися на батареї, особливо якщо використовується надто часто та протягом тривалого часу на високій потужності. Однак сучасні пристрої оснащені інтелектуальними системами управління зарядкою, які мінімізують потенційну шкоду.

Проте, як зазначає популярний техноблогер Marques Brownlee, багато з цих технологій занадто нові, і поки що немає достатньої кількості довгострокових даних, що підтверджують їхню ефективність. Тому питання залишається відкритим, і повністю покладатися на заяви виробників не варто.

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