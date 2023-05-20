Телефон ніяк не підключається до Wi-Fi: як розв'язати проблему

Чому телефон не підключається до мережі

Неправильне введення пароля Wi-Fi. Слабкий сигнал. Увімкнено режим польоту або вимкнено Wi-Fi. Перевантаження мережі. Проблеми з маршрутизатором. Застаріле програмне забезпечення чи прошивка. Фільтрування MAC-адрес. Конфлікт IP-адрес. Неправильні установки мережі в телефоні.

Як усунути ці проблеми

Перевірте пароль Wi-Fi, який вводите. Переконайтеся, що всі букви, цифри та символи написані правильно.

Перезавантажте телефон або вимкніть його на кілька секунд. Іноді це допомагає.Це може оновити налаштування мережі та усунути тимчасові збої.

Перевірте сигнал, щоб розуміти, як працює зона покриття.

Вимкніть режим польоту, якщо він увімкнений. Річ у тому, що під час роботи цього режиму, вимикаються будь-які джерела з'єднання з мережею. Для цього перевіряють панель швидких налаштувань або переходять у налаштування телефону, щоб переконатися, що Wi-Fi увімкнено.

Перезавантажте роутер. Потрібно його вимкнути, почекати 10-15 секунд і знову активувати. Дайте роутеру кілька хвилин для перезавантаження, а потім під'єднайте телефон до Wi-Fi.

Оновіть програмне забезпечення телефону. Якщо оновлення доступні, завантажте їх та інсталюйте

Скиньте налаштування мережі свого мобільного. Зауважте, що при цьому всі збережені мережі Wi-Fi, пари Bluetooth і VPN будуть також видалені. Тому з'єднувати доведеться все заново. Щоб скинути налаштування мережі, перейдіть у налаштування телефону, знайдіть розділ "Мережа" або "Підключення" і знайдіть "Скинути налаштування мережі" або "Скинути налаштування Wi-Fi, мобільних пристроїв та Bluetooth". Підтвердьте дію та перезавантажте телефон. Після цього знову приєднайтеся до Wi-Fi та налаштуйте інші підключення.

Перевірте конфігурацію маршрутизатора. Доступ до його настройок отримують через веб-браузер на підключеному комп'ютері. Переконайтеся, що Wi-Fi налаштований правильно, і розгляньте можливість перевірки оновлення прошивки для свого маршрутизатора. Тоді покращиться продуктивність і більше не буде проблем із Wi-Fi.