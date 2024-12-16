Телефон майбутнього. 8 функцій ШІ, яких так не вистачає на сучасних смартфонах

Генеративне редагування фотографій

Генеративне редагування фотографій - один із головних способів, за допомогою якого багато виробників демонструють можливості своїх технологій штучного інтелекту. Хоча ви можете подумати, що ця функція - просто трюк, вона може бути дуже корисною.

За допомогою генеративного ШІ ви можете видалити небажані об'єкти з фотографії всього за пару натискань на смартфоні. Більше не потрібно бути експертом у Photoshop, щоб зробити це. Також ця функція дає змогу переміщати об'єкти на зображенні або навіть розширювати рамки фотографії.

Генеративне редагування фотографій (фото: MakeUseOf)

Швидке резюмування PDF і документів

Сучасні моделі ШІ чудово справляються з аналізом документів, що робить їх ідеальним інструментом для швидкого створення резюме з довгих електронних листів, складних документів і PDF-файлів. Ця функція особливо корисна на смартфонах, де переглядати довгі PDF і документи важко.

Якщо у вашому повсякденному житті доводиться працювати з великою кількістю документів, ШІ зміг би значно прискорити ваш робочий процес.

Переклад дзвінків у реальному часі

Однією з найкорисніших функцій на базі ШІ, яка справді стане в пригоді на смартфоні, є переведення дзвінків у реальному часі. На смартфонах Samsung ви можете використовувати Galaxy AI для спілкування з людьми, які говорять іншою мовою.

Як випливає з назви, переклад дзвінків у реальному часі перекладає сказане співрозмовником українською або іншою обраною вами мовою прямо під час розмови. Так само ця функція перекладає ваші слова мовою співрозмовника, що значно спрощує спілкування.

Найзручніше в цій функції - її робота як зі звичайними телефонними дзвінками, так і з VoIP-дзвінками, здійснюваними через додатки, такі як WhatsApp, Teams та інші.

Якщо ви часто подорожуєте за кордон, ця можливість стане для вас справжньою знахідкою. Функція Live Translate - одна з найкращих у Galaxy AI і чудовий приклад того, як штучний інтелект може допомогти вам у повсякденному житті.

Переклад дзвінків у реальному часі (фото: MakeUseOf)

Пріоритет повідомлень та електронних листів

Одна зі справді корисних функцій ШІ на смартфоні - це можливість виділяти важливі листи і повідомлення.

На iPhone додаток Пошта автоматично сортує електронні листи, розміщуючи найважливіші з них на початку списку. Ця функція, заснована на ШІ, значно спрощує управління переповненою поштовою скринькою, особливо коли ви перебуваєте в русі.

Крім того, режим Focus з функцією Reduce Interruptions на iPhone і Mac, який працює на основі технологій Apple Intelligence, дає змогу працювати в спокійній обстановці, сповіщаючи тільки про ті події, які потребують негайної уваги.

З огляду на кількість повідомлень, які ми щодня отримуємо від безлічі застосунків, це чудовий спосіб використати ШІ, щоб повернути собі контроль і спокій.

Пріоритет повідомлень та електронних листів (фото: MakeUseOf)

Помічник із написання тексту

ШІ чудово справляється з розумінням і обробкою природної мови, що робить його чудовим інструментом для швидкого поліпшення чернеток листів, робочих документів або конспектів для навчання. Це особливо корисно на смартфонах, де друкувати довгі листи або документи буває незручно.

Щойно ви почнете використовувати ШІ для створення або поліпшення своїх листів, відмовитися від цього буде складно, адже він значно скорочує час, що витрачається на їхнє написання та відповіді.

На iPhone функція Writing Assist від Apple Intelligence полегшує створення листів або зміну тону тексту в наявних документах. На Android схожих результатів можна досягти за допомогою додатків Gemini або ChatGPT.

Помічник із написання тексту (фото: MakeUseOf)

Більш розмовні голосові помічники

Голосовий режим ChatGPT і Gemini Live дають змогу вести природний діалог із чат-ботом на базі ШІ. Ці функції особливо зручні на смартфонах, оскільки з їхньою допомогою можна досліджувати ідеї, отримувати інформацію про нові теми та багато іншого.

Якщо ви студент, Gemini Live або голосовий режим ChatGPT допоможуть вам обговорити проєкт, знайти способи його поліпшення або краще підготуватися до майбутніх іспитів.

ШІ дає змогу Google Gemini і Siri краще розуміти природні людські розмови. Ви можете спілкуватися з ними, як із друзями, і вони все зрозуміють.

Більш розмовні голосові помічники (фото: MakeUseOf)

Пошук природною мовою

Завдяки тому, що ШІ чудово розуміє людську мову, він дає змогу використовувати пошук природною мовою. На iPhone ви можете скористатися цією функцією в додатку "Фото" в iOS 18.1, щоб знаходити фотографії та відео. В iOS 18.2 підтримку пошуку природною мовою розширено на додатки Apple Music і Apple TV.

Підтримка природної мови показує, як штучний інтелект може використовуватися не тільки для створення додаткових функцій, а й для поліпшення повсякденної взаємодії зі смартфоном.

Пошук природною мовою (фото: MakeUseOf)

Генерація зображень

Крім редагування зображень, ви можете використовувати ШІ на своєму смартфоні для швидкої генерації зображень або користувацьких емодзі. Google пропонує цю функцію через застосунок Pixel Studio на нових телефонах Pixel, тоді як на iPhone потрібно використовувати застосунки Image Playground або Genmoji.

Наприклад, якщо ви часто влаштовуєте заходи або вечірки, ви можете використовувати інструмент генерації зображень на базі ШІ для створення запрошень перед їх надсиланням. Що стосується емодзі, ви можете використовувати ШІ для створення такого, який ідеально передає ваші почуття в даний момент.

Генерація зображень за допомогою ШІ - це кумедна функція. Можливо, вона не поліпшить або не змінить те, як ви використовуєте свій смартфон. Насправді, ви навіть можете не помітити її відсутність, якщо ця функція зникне. Однак час від часу вона може додати трохи креативності та родзинки у ваше спілкування.

Незважаючи на весь шум і функції, інтеграція ШІ в смартфони все ще перебуває на ранніх стадіях. У міру того, як моделі ШІ стають ефективнішими і потужнішими, вони повинні прокласти шлях до ще більш дивовижних і корисних функцій на смартфонах.

Генерація зображень (фото: MakeUseOf)