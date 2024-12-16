Телефон будущего. 8 функций ИИ, которых так не хватает на современных смартфонах

Генеративное редактирование фотографий

Генеративное редактирование фотографий - один из главных способов, с помощью которого многие производители демонстрируют возможности своих технологий искусственного интеллекта. Хотя вы можете подумать, что эта функция - просто трюк, она может быть весьма полезной.

С помощью генеративного ИИ вы можете удалить нежелательные объекты с фотографии всего за пару нажатий на смартфоне. Больше не нужно быть экспертом в Photoshop, чтобы сделать это. Также эта функция позволяет перемещать объекты на изображении или даже расширять рамки фотографии.

Генеративное редактирование фотографий (фото: MakeUseOf)

Быстрое резюмирование PDF и документов

Современные модели ИИ отлично справляются с анализом документов, что делает их идеальным инструментом для быстрого создания резюме из длинных электронных писем, сложных документов и PDF-файлов. Эта функция особенно полезна на смартфонах, где просматривать длинные PDF и документы затруднительно.

Если в вашей повседневной жизни приходится работать с большим количеством документов, ИИ смог бы значительно ускорить ваш рабочий процесс.

Перевод звонков в реальном времени

Одной из самых полезных функций на базе ИИ, которая действительно пригодится на смартфоне, является перевод звонков в реальном времени. На смартфонах Samsung вы можете использовать Galaxy AI для общения с людьми, говорящими на другом языке.

Как следует из названия, перевод звонков в реальном времени переводит сказанное собеседником на украинский или другой выбранный вами язык прямо во время разговора. Точно так же эта функция переводит ваши слова на язык собеседника, что значительно упрощает общение.

Самое удобное в этой функции - ее работа как с обычными телефонными звонками, так и с VoIP-звонками, совершаемыми через приложения, такие как WhatsApp, Teams и другие.

Если вы часто путешествуете за границу, эта возможность станет для вас настоящей находкой. Функция Live Translate - одна из лучших в Galaxy AI и отличный пример того, как искусственный интеллект может помочь вам в повседневной жизни.

Перевод звонков в реальном времени (фото: MakeUseOf)

Приоритет уведомлений и электронных писем

Одна из действительно полезных функций ИИ на смартфоне - это возможность выделять важные письма и уведомления.

На iPhone приложение Почта автоматически сортирует электронные письма, размещая наиболее важные из них в начале списка. Эта функция, основанная на ИИ, значительно упрощает управление переполненным почтовым ящиком, особенно когда вы находитесь в движении.

Кроме того, режим Focus с функцией Reduce Interruptions на iPhone и Mac, который работает на основе технологий Apple Intelligence, позволяет работать в спокойной обстановке, уведомляя только о тех событиях, которые требуют немедленного внимания.

Учитывая количество уведомлений, которые мы ежедневно получаем от множества приложений, это отличный способ использовать ИИ, чтобы вернуть себе контроль и спокойствие.

Приоритет уведомлений и электронных писем (фото: MakeUseOf)

Помощник по написанию текста

ИИ превосходно справляется с пониманием и обработкой естественного языка, что делает его отличным инструментом для быстрого улучшения черновиков писем, рабочих документов или конспектов для учебы. Это особенно полезно на смартфонах, где печатать длинные письма или документы бывает неудобно.

Как только вы начнете использовать ИИ для создания или улучшения своих писем, отказаться от этого будет сложно, ведь он значительно сокращает время, затрачиваемое на их написание и ответы.

На iPhone функция Writing Assist от Apple Intelligence облегчает создание писем или изменение тона текста в существующих документах. На Android схожих результатов можно достичь с помощью приложений Gemini или ChatGPT.

Помощник по написанию текста (фото: MakeUseOf)

Более разговорные голосовые помощники

Голосовой режим ChatGPT и Gemini Live позволяют вести естественный диалог с чат-ботом на базе ИИ. Эти функции особенно удобны на смартфонах, так как с их помощью можно исследовать идеи, получать информацию о новых темах и многое другое.

Если вы студент, Gemini Live или голосовой режим ChatGPT помогут вам обсудить проект, найти способы его улучшения или лучше подготовиться к предстоящим экзаменам.

ИИ позволяет Google Gemini и Siri лучше понимать естественные человеческие разговоры. Вы можете общаться с ними, как с друзьями, и они все поймут.

Более разговорные голосовые помощники (фото: MakeUseOf)

Поиск на естественном языке

Благодаря тому, что ИИ отлично понимает человеческий язык, он позволяет использовать поиск на естественном языке. На iPhone вы можете воспользоваться этой функцией в приложении "Фото" в iOS 18.1, чтобы находить фотографии и видео. В iOS 18.2 поддержка поиска на естественном языке расширена на приложения Apple Music и Apple TV.

Поддержка естественного языка показывает, как искусственный интеллект может использоваться не только для создания дополнительных функций, но и для улучшения повседневного взаимодействия со смартфоном.

Поиск на естественном языке (фото: MakeUseOf)

Генерация изображений

Помимо редактирования изображений, вы можете использовать ИИ на своем смартфоне для быстрой генерации изображений или пользовательских эмодзи. Google предлагает эту функцию через приложение Pixel Studio на новых телефонах Pixel, в то время как на iPhone нужно использовать приложения Image Playground или Genmoji.

Например, если вы часто устраиваете мероприятия или вечеринки, вы можете использовать инструмент генерации изображений на базе ИИ для создания приглашений перед их отправкой. Что касается эмодзи, вы можете использовать ИИ для создания такого, который идеально передает ваши чувства в данный момент.

Генерация изображений с помощью ИИ - это забавная функция. Возможно, она не улучшит или не изменит то, как вы используете свой смартфон. На самом деле, вы даже можете не заметить ее отсутствие, если эта функция исчезнет. Однако время от времени она может добавить немного креативности и изюминки в ваше общение.

Несмотря на весь шум и функции, интеграция ИИ в смартфоны все еще находится на ранних стадиях. По мере того, как модели ИИ становятся более эффективными и мощными, они должны проложить путь к еще более удивительным и полезным функциям на смартфонах.

Генерация изображений (фото: MakeUseOf)