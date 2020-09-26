Тела расположены загадочным образом: археологи нашли уникальную гробницу (фото)

Археологи раскопали гробницу с телами, расположенными загадочным образом. Умерших положили как стрелки часов. Уникальная гробница находится на территории Германии. Находка стала настоящей неожиданностью для ученых, так как была обнаружена сначала строителями, которые готовили землю под птицефабрику.

Как сообщается, гробница принадлежит немецкому лорду или принцу, который жил 1500 лет во время Великого Переселения Народов. С ним были похоронены шесть женщин. Об этом сообщает The Times.

Могила принадлежит высокопоставленному человеку, тело которого до сих пор не найдено. Ученые сделали такой вывод по той причине, что ранее было принято погребать вождей в окружении его семьи, чтобы после смерти он продолжил жить с ними. Предположительно, прах может находиться в бронзовом котле в центре гробницы. Котел отправили в лабораторию для исследования.

Сама могила имеет параметры 4 на 4 метра: в ее центре был размещен котел, вокруг которого были расположены останки шести женщин в положении стрелок часов. Ученые выразили мнение, что женщины могли быть наложницами или вдовами погребенного там мужчины. Однако остается неясным, были ли они убиты для погребения или принесли себя в жертву.

Гробница в Германии (фото: thetimes.co.uk)

Традиционно вместе с высокопоставленными людьми хоронили не только жен и наложниц, но и их животных. Эта гробница – не исключение. Ученые раскопали также останки одиннадцати животных, в том числе крупного рогатого скота, лошадей и собак. Также за пределами основной гробницы были найдены еще 60 других могил.

Согласно предварительным оценкам, захоронение датируется 480-530 годами нашей эры, периодом после падения Римской Империи, когда многие германские племена, такие как гунны, вторглись на территории, которые больше не находились под защитой Рима.

Среди прочего, в могилах были найдены стеклянная украшенная чаша, несколько серебряных позолоченных зажимов для одежды, меч и щит из железа, а также золотая монета Восточного римского императора Зенона около 480 года.

Найденный артефакт (фото: thetimes.co.uk)

Напомним, что ранее ученые разгадали тайну 2000-летней жидкости из гробницы.

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