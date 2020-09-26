Тіла розташовані загадковим чином: археологи знайшли унікальну гробницю (фото)

Археологи розкопали гробницю з тілами, розташованими загадковим чином. Померлих поклали як стрілки годинника. Унікальна гробниця знаходиться на території Німеччини. Знахідка стала справжньою несподіванкою для вчених, оскільки була виявлена спочатку будівельниками, які готували землю під птахофабрику.

Як повідомляється, гробниця належить німецькому лорду або принцу, який жив 1500 років під час Великого Переселення Народів. З ним були поховані шість жінок. Про це повідомляє The Times.

Могила належить високопоставленій людині, тіло якої досі не знайдено. Вчені зробили такий висновок з тієї причини, що раніше було заведено ховати вождів в оточенні його сім'ї, щоб після смерті він продовжував жити з ними.

Сама могила має параметри 4 на 4 метри: у її центрі був розміщений котел, навколо якої були розташовані останки шести жінок в положенні стрілок годинника. Імовірно, прах може перебувати в бронзовому котлі в центрі гробниці. Котел відправили в лабораторію для дослідження. Вчені висловили думку, що жінки могли бути наложницями або вдовами похованого там чоловіки. Проте залишається неясним, чи були вони вбиті для поховання або принесли себе в жертву.

Гробниця в Німеччині (фото: thetimes.co.uk)

Традиційно разом з високопоставленими людьми ховали не тільки дружин і наложниць, але і їх тварин. Ця гробниця – не виняток. Вчені розкопали останки одинадцяти тварин, у тому числі великої рогатої худоби, коней і собак. Також за межами основної гробниці були знайдені ще 60 інших могил.

Згідно з попередніми оцінками, поховання датується 480-530 роками нашої ери, часом після падіння Римської Імперії, коли багато германських племен, такі як гуни, вторглися на території, які знаходилися під захистом Риму.

Серед іншого, в могилах були знайдені скляна прикрашена чаша, кілька срібних позолочених затискачів для одягу, меч і щит з заліза, а також золота монета Східного римського імператора Зенона близько 480 року.

Знайдений артефакт (фото: thetimes.co.uk)

Нагадаємо, що раніше вчені розгадали таємницю 2000-річної рідини з гробниці.

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