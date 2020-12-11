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Техогляд в Україні: кого зобов'яжуть проходити перевірки та які будуть штрафи

П'ятниця 11 грудня 2020 08:04
Техогляд в Україні: кого зобов'яжуть проходити перевірки та які будуть штрафи
Техогляд в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Механізми і норми застосування обов'язкового техогляду в Україні для приватного транспорту, а також можливість накладення штрафів прописані в законопроекті, який буде публічно обговорюватися до 31 грудня.

Документ представлений на сайті Мінінфраструктури, і кожен бажаючий може внести свої пропозиції до Нового року.

Для участі в обговоренні та внесення власних ініціатив потрібно авторизуватися через акаунт у соцмережі Facebook.

Що пропонують при поверненні техогляду

Нинішня редакція законопроекту передбачає внесення змін до закону України про автомобільний транспорт. Згідно з ними пропонується дозволити зупиняти авто, проводити їх перевірку і забороняти експлуатацію ТЗ не тільки поліції, але також посадовим особам центрального органу виконавчої влади.

Крім того, ініціатори законопроекту пропонують внести зміни до закону про дорожній рух, що зобов'яже водіїв виконувати розпорядження посадових осіб центрального органу виконавчої влади та надавати ТЗ на їх вимогу.

Хто і коли має проходити техогляд

  • Власники приватних легковиків, мотоциклів і тракторів повинні будуть проходити техогляд 1 раз на 2 роки,
  • власники комерційного транспорту - 1 раз на рік,
  • власники автобусів і транспорту, на якому перевозиться небезпечний вантаж - 1 раз на пів року,
  • власники мотоциклів віком не старше 2 років, нових легкових авто і тракторів до 4 років проходити ТО не зобов'язані,
  • звільняються від ТО також євробляхи, авто-антикваріат, спортивний транспорт для участі в змаганнях, ТЗ з конструкційною швидкістю не більше 25 км/год, ТЗ з об'ємом двигуна до 50 см куб.

Обов'язковий техогляд, незалежно від дати його останнього проведення, також повинен здійснюватися у разі:

  • перереєстрації ТЗ при зміні власника,
  • при переобладнанні ТЗ,
  • при ДТП, в результаті якої були пошкоджені елементи, що впливають на безпеку руху ТЗ;
  • при невідповідності, що загрожують безпеці руху, які були виявлені під час придорожньої перевірки та стали причиною заборони або обмеження руху такого ТЗ.

Які хочуть ввести штрафи

У законопроекті йдеться про те, що за керування транспортним засобом без чинного техогляду передбачається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - тобто 1700 гривень.

Раніше у МВС заявили, що техогляд в Україні не пройдуть 3 млн авто, а також розповіли, що чекає на водіїв.

Також ми писали про те, чим обов'язковий техогляд буде відрізнятися від колишнього, який застосовувався в Україні до 2011 року.

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