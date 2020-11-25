Тебя никогда не забудут: футбольный мир отреагировал на смерть Марадоны

Диего Марадона (фото: twitter.com/UEFA)

Футбольный мир отреагировал на смерть легендарного спортсмена

Диего Марадона умер в Аргентине в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Утром у легендарного футболиста произошел сердечно-легочный приступ, который привел к остановке сердца. Весь футбольным мир скорбит из-за такой утраты.

Правительство Аргентины объявило в стране трехдневный траур, а бывший клуб футболиста, итальянский "Наполи" почтил его память.

"Навсегда. Прощай, Диего", - написал клуб "Наполи", цвета которого Марадона защищал в период с 1984 по 1991 год.

Per Sempre

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

"Прощай, Диего. Ты будешь вечным в каждом сердце футбольной планеты", - отметила сборная Аргентины, которой футболист помог выиграть чемпионат мира в 1986 году.

Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina (@Argentina) November 25, 2020

"Вечная благодарность. Вечный Диего", - написал аргентинский клуб "Бока Хуниорс", за который Марадона выступал в 1981-1982 и 1995-1997 годах.

"Я глубоко опечален смертью Диего Марадоны, одной из величайших и самых знаковых фигур мирового футбола. Он достиг величия как замечательный игрок с собственной гениальностью и харизмой", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

UEFA president Aleksander Čeferin: "I am deeply saddened to hear of the death of Diego Maradona, one of world football’s greatest and most iconic figures. He achieved greatness as a wonderful player with a genius and charisma of his own." pic.twitter.com/BYGWL2sNFZ — UEFA (@UEFA) November 25, 2020

"Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню все прекрасные моменты, пережитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром", - отметил звезда сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси.

"Сегодня я прощаюсь с другом, и мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете. Бесподобный фокусник. Он уходит слишком рано, но оставляет наследие без ограничений и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром. Тебя никогда не забудут", - написал знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду, который сейчас играет за итальянский "Ювентус".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко также опубликовал совместное фото с Марадоной и высказался.

"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки. Ничто не отменяет того, что ты сделал для всех, кто любит футбол. Покойся с миром вечная легенда", - написал Шевченко.

"Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Еще многое предстоит сказать, но пока дай Бог сил членам семьи. Я надеюсь, что однажды мы сможем вместе поиграть в мяч в небе", - отметил "Король футбола" Пеле.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

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