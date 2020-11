Тебя никогда не забудут: футбольный мир отреагировал на смерть Марадоны

Футбольный мир отреагировал на смерть легендарного спортсмена

Диего Марадона умер в Аргентине в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Утром у легендарного футболиста произошел сердечно-легочный приступ, который привел к остановке сердца. Весь футбольным мир скорбит из-за такой утраты.

Правительство Аргентины объявило в стране трехдневный траур, а бывший клуб футболиста, итальянский "Наполи" почтил его память.

"Навсегда. Прощай, Диего", - написал клуб "Наполи", цвета которого Марадона защищал в период с 1984 по 1991 год.

"Прощай, Диего. Ты будешь вечным в каждом сердце футбольной планеты", - отметила сборная Аргентины, которой футболист помог выиграть чемпионат мира в 1986 году.

"Вечная благодарность. Вечный Диего", - написал аргентинский клуб "Бока Хуниорс", за который Марадона выступал в 1981-1982 и 1995-1997 годах.

"Я глубоко опечален смертью Диего Марадоны, одной из величайших и самых знаковых фигур мирового футбола. Он достиг величия как замечательный игрок с собственной гениальностью и харизмой", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

UEFA president Aleksander Čeferin: "I am deeply saddened to hear of the death of Diego Maradona, one of world football’s greatest and most iconic figures. He achieved greatness as a wonderful player with a genius and charisma of his own." pic.twitter.com/BYGWL2sNFZ