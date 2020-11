Тебе ніколи не забудуть: футбольний світ відреагував на смерть Марадони

Футбольний світ відреагував на смерть легендарного спортсмена

Дієго Марадона помер в Аргентині у середу, 25 листопада, у віці 60 років. Вранці у легендарного футболіста стався серцево-легеневий напад, який призвів до зупинки серця. Весь футбольний світ сумує через таку втрату.

Уряд Аргентини оголосив у країні триденний траур, а колишній клуб футболіста, італійський "Наполі" вшанував його пам'ять.

"Назавжди. Прощай, Дієго", - написав клуб "Наполі", кольори якого Марадона захищав у період з 1984 по 1991 рік.

"Прощай, Дієго. Ти будеш вічним у кожному серці футбольної планети", - зазначила збірна Аргентини, якій футболіст допоміг виграти чемпіонат світу у 1986 році.

"Вічна вдячність. Вічний Дієго", - написав аргентинський клуб "Бока Хуніорс", за який Марадона виступав у 1981-1982 і 1995-1997 роках.

"Я глибоко засмучений смертю Дієго Марадони, одного з найвидатніших і найбільш знакових фігур світового футболу. Він досяг величі як чудовий гравець з власною геніальністю і харизмою", - заявив президент УЄФА Олександр Чеферін.

UEFA president Aleksander Čeferin: "I am deeply saddened to hear of the death of Diego Maradona, one of world football’s greatest and most iconic figures. He achieved greatness as a wonderful player with a genius and charisma of his own." pic.twitter.com/BYGWL2sNFZ