Умер Диего Марадона: за что гения футбола и бунтаря по жизни любили миллионы

Диего Марадона (фото: Legion Media)

Легендарный футболист меньше месяца назад отпраздновал свое 60-летие

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет - сердце легендарного аргентинского футболиста и тренера остановилось в результате сердечно-легочного приступа.

Бывший нападающий сборной Аргентины, каталонской "Барселоны" и "Наполи" скончался утром в своем доме в Тигре в Буэнос-Айресе всего через две недели после выписки из больницы. Об этом передает Daily Mail.

Так, в клинике спортсмену сделали операцию по удалению тромба в мозгу.

Марадона завоевал любовь многих миллионов за свои блестящие футбольные навыки, но также был известен своим диким образом жизни вне игры.

Диего Армандо Марадона, считающийся одним из величайших футболистов всех времен, помог Аргентине выиграть чемпионат мира в 1986 году. Тогда спортсмен стал чемпионом мира.

Диего Марадона (фото: Legion Media)

Свое знаменитое прозвище "Рука Бога" Марадона получил после того, как стал автором гола в ворота сборной Англии, забив мяч в ворота соперников рукой. Это произошло 22 июня 1986 года на 51-й минуте четвертьфинального матча Чемпионата мира по футболу в Мехико. Кстати, в этой игре футболист забил также "Гол столетия", признанный лучшим в истории чемпионатов мира.

Видео: Марадона забил гол рукой на матче Аргентина - Англия в 1986 году

Победа на этом матче стала для него вершиной карьеры футболиста.

Всего же для сборной Аргентины Марадона забил 34 гола в 91 матче.

Он также выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья2 и "Ньюэллс Олд Бойз".

Видео: Лучшие голы Марадоны

Марадона также был хорошо известен тем, что вел дикий образ жизни во время и после игровых дней, а также попадал в скандалы из-за своей наркотической зависимости. Был замешан в нескольких судебных разбирательствах, включая арест в апреле 1991 года за хранение кокаина и двухлетний условный срок, полученный им в 1999 году за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам летом 1994-го.

Видео: Марадону "застукали" с наркотиками на скамейке во время матча, а сотрудники пытались заслонить собой камеры

После ухода на пенсию несколько раз попадал в больницу. Легендарный спортсмен в 2000 году чуть не умер от сердечной недостаточности, вызванной кокаином, и прошел годы реабилитации.

В 2005 году он перенес операцию обходного желудочного анастомоза, чтобы похудеть, и через 2 года был снова госпитализирован из-за алкогольного гепатита.

Диего Марадона (фото: Legion Media)

Он также заболел на последнем чемпионате мира в РФ, где его засняли, когда он терял сознание в ложе для руководителей, когда Аргентина победила Нигерию в группе D.

Незадолго до кончины адвокат Марадоны Матиас Морлахас заявил, что 60-летняя звезда футбола продолжит лечение от алкогольной зависимости.

Диего Марадона (фото: soccer0010.com)

Ожидалось, что Диего будет жить в доме рядом со своими старшими дочерьми.

Диего Марадона со своими дочерьми (фото: Dynamo.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в августе умер 22-летний украинский футболист, который "сгорел" от страшной болезни за месяц.

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