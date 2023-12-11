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"Тебе бракуватиме". На війні загинув один із творців українських фільмів "Захар Беркут" та "Кіборги"

Творець фільму "Захар Беркут" Руслан Володін загинув (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На війні загинув працівник кіноіндустрії Руслан Володін з позивним "Космос". Він був у команді зйомок багатьох відомих українських фільмів.

Про смерть героя повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення прес-служби Державного агентства України з питань кіно.

У підготовці матеріалу використані джерела: facebook-сторінка Артема Литвиненко, YouTube-канал Ліга.net

На війні загинув працівник кіноіндустрії 1st Dolly механік Patriot Rental - Руслан Володін. Руслан працював в кіноіндустрії з 2007 року.

Багату фільмографію Руслана Володіна наповнюють такі повнометражні фільми і серіали, як: "Захар Беркут", "Кіборги", "Сторожова застава", "Незламна", "Нюхач", "Битва за Севастопіль" та інші.

Руслан Володін загинув на фронті (фото: facebook.com/Artem.Litvinenko)

28 лютого 2022 року він мобілізувався як доброволець до лав ЗСУ. Дослужився до звання лейтенанта, був командиром роти вогневої підтримки 205 батальйону.

"Русік... Не можу це усвідомити... Перебирав фото - і майже на всіх ти працюєш. В найважчі зміни, з овертаймом та недосипами - ти завжди посміхаєшся, завжди в доброму гуморі. Справжній профі, надійний і "свій", тебе любили та поважали всі. Ти пішов добровольцем в перші ж дні. Не міг по іншому. В цьому весь ти.  Війна, клята росія, забирає в нас кращих... ", - написав на своїй сторінці у Facebook режисер серіалу "Нюхач" Артем Литвиненко.

 

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув відомий український актор.

А також писали про те, що після важкого поранення помер зірковий український актор.

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