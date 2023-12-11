"Це жахливе потрясіння для всіх": на фронті загинув відомий український актор

Захищаючи Україну на фронті загинув відомий актор Андрій Павленко. Як саме він загинув, поки не відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook його дружини Дарії Орєхової.

Що відомо

Орєхова зазначила, що дату прощання з Андрієм вона напише пізніше.

"Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий, - написала вона.

У Павленка залишилось двоє дітей.

Відомо, що актор знімався у таких стрічках як "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Перевертень у погонах", "Фото на документи", "Сашка" та інших.

Андрій Павленко (фото: facebook.com/andrej.pavlenko)

Український актор Олесь Каціон у Facebook написав, що Павленко був талановитим актором, режисером та військовослужбовцем ЗСУ.

"Люблячий батько та справжній патріот України. Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав", - додав він.

Каціон зазначив, що усі бажаючі можуть допомогти родині актора: номер карти сестри Олени Павленко - 4149 4999 9159 6089 Приват Банк.

Також з дозволу рідних він опублікував уривок з останнього вірша Андрія Павленка "Мить":

Часу у миті не буває,

Бо кожна мить у часі - незабутня.

Тік-Так - цей такт прекрасний,

Так й Тік - разом назавжди.

І кожен знає той момент, що можна зупинити,

Коли приходить час,

Та мить, коли тобі час йти…

Ти йди, не зупиняйся,

І не дивися на годинник: він може зупинитись!

А мить твоя - така прекрасна!

Не зупиняйся, час,

Ти зачекай на мить…

Я не готовий, чуєш,

час, будь ласка!

Всього на мить.

Благаю, зупиняйся час від часу.