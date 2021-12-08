Те, кто сейчас ставят палки в колеса, будут первыми тебе аплодировать: Кира Рудык в интервью журналу ELLE

Кира рассказала о том, как сотрудничала с Amazon, продавала шиншилл у метро и купила родителям машину. А также поделилась личным рецептом против выгорания и раскрыла высшую цель своей жизни.

История Киры Рудык демонстрирует, как обычная украинская девочка из простой украинской семьи способна достичь наиболее амбициозных целей. Кира родом из Ужгорода, училась в Киево-Могилянской академии на программиста. Ее путь к позиции топ-менеджера IT-компании был разнообразен.

"Я раздавала флаеры, продавала шиншилл у метро, ​​делала обручи для волос, была IT-тестировщиком, программистом и предпринимателем. Я точно знаю, что мои успехи - результат долгого и тяжелого труда. Но прежде всего, я обязан своей семье за ​​поддержку, а также всем, кто дал мне шанс пробиться в отраслях, которые считаются "мужскими", - говорит она.

Кира Рудык входила в рейтинги самых успешных женщин и лучших менеджеров Украины. Тем, кто стремится реализоваться в карьере, рекомендует ставить четкие задачи и цели и всегда держать свое слово. И, конечно, верить в то, что делаешь. Это - заряжает команду. Компания Ring Ukraine Кира построила из трех человек до тысячи за три года благодаря хорошей бизнес-репутации, системной работе и вере в собственные силы.

"IT-стартап я продала Amazon за 1 млрд долларов. Моей задачей в сотрудничестве с ним было провести интеграцию нашей команды с командами по всему миру. Это учит структурированности. А еще мировые компании дают тебе возможность пообщаться с людьми, о которых ты только читала в книгах, или книги которых ты читала с увлечением: Джефф Безос, Ричард Брэнсон, одна из составляющих успеха - возможность заботиться о тех, кого любишь. Просто представьте ощущение, когда ты прикрепляешь большой красный бант на авто и ожидаешь реакции родителей. Здесь важны не цвет или марка, а возможность осуществить мечту. Это бесценно", - поделились Кира.

Сегодня лидер возглавляет молодую украинскую политсилу "Голос". Удачный опыт в бизнесе отлично интегрируется в политическую деятельность. Это и системный подход, и забота о репутации, и умение думать на три шага вперед. А еще - балансировать, вернее - успешно совмещать работу и жизнь.

Кира уверяет: главное - высыпаться. Может позволить себе дневной часовой сон в машине, если накануне были ночные эфиры после работы в парламенте. Также важно перезагружаться. Кира для этого выбрала бокс: во время тренировок нет лишних мыслей.

"Я убеждена, что наше будущее строит средний класс, предприниматели, люди, у которых есть собственное дело, которые видят в Украине перспективу для себя и своих детей. А им нужно, чтобы бизнес и жизнь в Украине были легкими, безопасными, европейскими. Это и есть моя цель, ради которой я работаю каждый день. Я не считаю тех, кто скептически относится к моим идеям и проектам, и советую то же делать другим. Ибо те, кто сейчас ставят палки в колеса, потом первыми будут тебе аплодировать", - уверена Кира Рудык.