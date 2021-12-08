Ті, хто зараз ставлять палки в колеса, потім будуть першими тобі аплодувати: Кіра Рудик в інтерв'ю журналу ELLE

Кіра розповіла про те, як співпрацювала з Amazon, продавала шиншил біля метро і купила батькам машину. А також поділилася особистим рецептом проти вигорання і розкрила найвищу мету свого життя.

Історія Кіри Рудик демонструє, як звичайна українська дівчинка з простої української родини здатна досягти найбільш амбітних цілей. Кіра родом з Ужгорода, навчалася у Києво-Могилянській академії на програміста. Її шлях до позиції топ-менеджера IT-компанії був різноманітним.

"Я роздавала флаєри, продавала шиншил біля метро, робила обручі для волосся, була IT-тестувальницею, програмісткою і підприємницею. Я точно знаю, що мої успіхи - результат довгої та важкої праці. Але перш за все, я завдячую своїй родині за підтримку, а також всім, хто дав мені шанс пробитись у галузях, які вважаються "чоловічими", - каже вона.

Кіра Рудик входила до рейтингів найуспішніших жінок та найкращих менеджерок України. Тим, хто прагне реалізуватися у кар'єрі, радить ставити чіткі завдання та цілі і завжди тримати своє слово. І, звісно, вірити у те, що робиш. Це - заряджає команду. Компанію Ring Ukraine Кіра побудувала з трьох людей до тисячі за три роки завдяки гарній бізнес-репутації, системній роботі та вірі у власні сили.

"IT-стартап я продала Amazon за 1 млрд доларів. Моїм завданням у співпраці з ним було провести інтеграцію нашої команди з командами в усьому світі. Це вчить структурованості. А ще світові компанії дають тобі можливість поспілкуватися з людьми, про яких ти тільки читала в книжках, або книжки яких ти читала із захопленням: Джефф Безос, Річард Бренсон. Одна зі складових успіху - можливість дбати про тих, кого любиш. Після продажу компанії перше, що я зробила, - купила батькам машину, саме таку, про яку мріяла мама. Просто уявіть відчуття, коли ти прикріплюєш великий червоний бант на авто та очікуєш реакції батьків. Тут важливі не колір чи марка, а можливість здійснити мрію. Це безцінно", - поділилися Кіра.

Сьогодні лідер очолює молоду українську політсилу "Голос". Успішний досвід в бізнесі відмінно інтегрується в політичну діяльність. Це і системний підхід, і турбота про репутацію, і вміння думати на три кроки вперед. А ще - балансувати, вірніше - успішно поєднувати роботу і життя.

Кіра запевнює: головне - висипатися. Може дозволити собі денний годинний сон у машині, якщо напередодні були нічні ефіри після роботи у парламенті. Також важливо перезавантажуватися. Кіра для цього обрала бокс: під час тренувань немає жодних зайвих думок.

"Я переконана, що наше майбутнє будує середній клас, підприємці, люди, в яких є власна справа, які бачать в Україні перспективу для себе та своїх дітей. А їм потрібно, щоб бізнес і життя в Україні були легкими, безпечними, європейськими. Це і є моя мета, заради якої я працюю щодня. Я не зважаю на тих, хто скептично ставиться до моїх ідей та проектів, і раджу те саме робити іншим. Бо ті, хто зараз ставлять палки в колеса, потім першими будуть тобі аплодувати", - впевнена Кіра Рудик.