Тайная встреча: "кварталовец" вместе с известным застройщиком приезжал к премьер-министру

Актер студии "Квартал 95" Мика Фаталов, который является приближенным к президенту Украины Владимиру Зеленскому, вместе с известным киевским застройщиком Артуром Мхитаряном тайно приехали к премьер-министру Алексею Гончаруку. Об этом говорится программе "Схемы".

17 сентября 2019 года журналисты заметили, как вечером из Кабмина вышел Артур Мхитарян и сел в припаркованный автомобиль. Ранее на этой машине Мика Фаталов уезжал из празднования дня рождения нардепа Григория Суркиса.

Кварталовец Фаталов вместе с Мхитаряном приехал к Гончаруку (видео: YouTube/Радіо Свобода)

Из Кабмина также вышел Фаталов и подошел к Мхитаряну. Они разговаривали с неизвестными людьми на парковке, а потом вместе сели в одну машину и уехали. После этого за несколько минут Кабмин покинул кортеж Гончарука.

Мика Фаталов объяснил журналистам, что был в Кабмине с Мхитаряном на встрече, на которой они обсуждали форум, который должен пройти в феврале. При этом Фаталов подчеркнул, что у него с Мхитаряном не было никаких тайных разговоров.

Он подтвердил, что знаком с Мхитаряном, но отрицает, хотел помочь застройщику пригласить кого-то из Кабмина на форум.

Стоит отметить, что имя Артура Мхитаряна часто звучало в СМИ в связи со скандалом с СБУ. В прошлом году Мхитарян заявил о том, что СБУ оказывает на него давление. Позже он опубликовал письмо от спецслужб о том, что они не нашли никаких нарушений касательно строительства бизнесмена.