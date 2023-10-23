Таїсія Повалій отримала громадянство РФ: блогер показав доказ та розкрив дату цинічного вчинку

Скандальна співачка Таїсія Повалій, яка перейшла на бік окупантів та зрадила Україну, вже отримала громадянство країни-агресорки. Мало того, для отримання російського паспорта вона цинічно обрала дату. Артистка стала громадянкою РФ на День Незалежності України.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це у своєму Telegram-каналі розповів блогер Богдан Беспалов. Також він поділився емоціями на YouTube.

Повалій отримала громадянство РФ - що відомо

За словами Беспалова, на одному з державних сайтів РФ, в якому присутній відкритий реєстр публічної інформації, можна знайти цікаві факти про громадянство співачки.

"Таїсія Повалій отримала російське громадянство в цьому році. Але усе б нічого, справа в тому, що дата реєстрації отримання громадянства Російської Федерації і дата постанови на облік - це 24 серпня 2023 року. Можна офіційно оголосити, що Таїсія Повалій отримала російське громадянство на День Незалежності України", - заявив Беспалов.

Повалій отримала російське громадянство (фото: Telegram-канал Богдана Беспалова)

Що блогер думає про вчинок Повалій

Беспалов зазначив, що тільки співачці доведеться жити з тим, що вона зробила. І добре, що Повалій не зможе повернутися до України, вважає блогер.

"Їй з цим жити і добре, що ніколи вона не зможе ані фізично, ані юридично повернутися до України. І потім розповідати, що усе було не так однозначно.... Тому що будуть такі зрадники, які після нашої перемоги будуть намагатися перевзутися, але ми вже навчені гірким досвідом і чудово знаємо: люди, які обрали сторону зла, не змінюються", - додав він.