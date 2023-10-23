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Таисия Повалий получила гражданство РФ: блогер показал доказательство и раскрыл дату циничного поступка

Понедельник 23 октября 2023 11:17
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Таисия Повалий получила гражданство РФ: блогер показал доказательство и раскрыл дату циничного поступка Повалий открыто поддерживает оккупантов (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Скандальная певица Таисия Повалий, которая перешла на сторону окупантов и предала Украину, уже получила гражданство страны-агрессора. Более того, для получения российского паспорта она цинично выбрала дату. Артистка стала гражданкой РФ в День Независимости Украины.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом в своем Telegram-канале рассказал блогер Богдан Беспалов. Также он поделился эмоциями на YouTube.

Повалий получила гражданство РФ – что известно

По словам Беспалова, на одном из государственных сайтов РФ, в котором присутствует открытый реестр публичной информации, можно найти интересные факты о гражданстве певицы.

"Таисия Повалий получила российское гражданство в этом году. Но все бы ничего, но дело в том, что дата регистрации получения гражданства Российской Федерации и дата постановления на учет – это 24 августа 2023 года. Можно официально объявить, что Таисия Повалий получила российское гражданство на День Независимости Украины", – заявил Беспалов.

Таисия Повалий получила гражданство РФ: блогер показал доказательство и раскрыл дату циничного поступкаПовалий получила российское гражданство (фото: Telegram-канал Богдана Беспалова)

Что блоггер думает о поступке Повалий

Беспалов отметил, что только певице придется жить с тем, что она сделала. И хорошо, что Повалий не сможет вернуться в Украину, считает блогер.

"Ей с этим жить и хорошо, что никогда она не сможет ни физически, ни юридически вернуться в Украину. И потом рассказывать, что все было не так однозначно... Но мы уже научены горьким опытом и прекрасно знаем: люди, избравшие сторону зла, не меняются", - добавил он.

Ранее стало известно, что Таисия Повалий пожаловалась россиянам на изуродовавшего ей лицо хирурга.

Также мы уже рассказывали, что Повалий ко дню "военной славы РФ" спела украинскую народную песню.

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