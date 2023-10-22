Виправити неможливо. Таїсія Повалій пожалілася росіянам на хірурга, який понівечив їй обличчя

Пристрасть путіністки Таїсії Повалій до омолоджувальних процедур зіграла з нею злий жарт. Черговий похід до хірурга обернувся проблемою, яка залишиться із запроданкою на все життя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Повалій пожалілася росіянам на горе-хірурга

Обличчя зрадниці, яке і до того було асиметричним від чергових маніпуляцій, стало ще більш понівеченим.

Тепер одна щока знаменитості більша за іншу. Це виправити ніяк не можна, оскільки препарат, введений лікарем, не розсмоктується.

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

Гель зрісся з м'язами обличчя і прибрати його неможливо навіть хірургічним шляхом. Про це путіністка розповіла журналістам.

За словами жертви пластики, лікар не попередив її про те, що препарат залишиться в її тканинах назавжди.

Крім того, медик вніс в одну з щік більше гелю, ніж в іншу, що призвело до порушення пропорцій в її обличчі.

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

Тепер співачка, яка вже багато років живе і будує кар’єру в РФ, змушена коригувати цей "недолік" за допомогою гриму.

"Мені ввели біополімерний гель. Тоді ще не було нинішніх, сучасних засобів, наприклад, гіалуронової кислоти. Але з'явився цей гель. І ми всі дружними рядами пішли його колоти. А він не розсмоктується. Але тоді ми про це не знали", - пожалілася росіянам мовчунка.