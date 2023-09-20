Зрадниця Повалій до дня "військової слави РФ" заспівала українську народну пісню (відео)

Таїсія Повалій вкотре здивувала українців своїм цинізмом. Цього разу співачка заспівала українську народну пісню "Ти ж мене підманула" разом з Кубанським козачим хором. Виступ транслюватимуть по телеканалах РФ в "день військової слави".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фанатську сторінку в Instagram.

Що відомо про інцидент

У мережі поширили відео, на якому Таїсія Повалій разом із Кубанським козачим хором співає українську народну пісню "Ти ж мене підманула". І вся ця вакханалія відбувалася на фоні заставки із соняшниками.

У підписі до цих кадрів також вказано, що ефір концерту "Песни русского мира" буде транслюватись 4 листопада на телеканалі "Росія 1". Зазначимо, що у цей день в РФ відзначають "день народної єдності" та "день військової слави". До речі, Кубанський козачий хор у 2014 році отримав нагороду "За визволення Криму".

У коментарях росіяни залишають відгуки захоплення "сяючій зірці на кремлівській сцені" та дякують за виконання цієї пісні.

Також у фангрупі поділись кількома сторісами із запису програми та виступом Таїсії Повалій.

Артистка не соромиться прославляти країну-агресорку

Таїсія Повалій регулярно бере участь у пропагандистських програмах, мовчить про війну в Україні та всіляко просуває наративи РФ.

Ще у січні 2022 року зрадниця заявила, що "стоїть на боці правди", тому підтримує Росію.

А в травні цього ж року Повалій виступила у Росії на концерті до Дня перемоги. Тоді вона заспівала українською "Рідна мати моя", а виконала вона її фоні пейзажу з синім небом та жовтим житом.

Під час новорічного виступу на одній сцені разом із пропагандистками та артистами, які відкрито підтримують війну, вона заспівала легендарну "Червону руту" Володимира Івасюка.

Таїсія Повалій влаштувала новий "зашквар" на сцені (скриншот)