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Татьянин день: что сегодня строго запрещено делать и важные традиции праздника

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Вторник 25 января 2022 05:30
Татьянин день: что сегодня строго запрещено делать и важные традиции праздника 25 января отмечается Татьянин день (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

25 января в Украине ежегодно отмечается Татьянин день.

Все традиции и запреты на Татьянин день - читайте в материале Styler.

Традиции дня

Наши предки в этот день выпекали каравай, который символизировал солнце. Хлеб этот не резали, а разламывали руками, а затем каждый член семьи получал свой кусочек такого "солнца". Люди верили, что, если съесть хоть маленький кусочек от такого каравая, солнце подарит тепло, силу и здоровье.

Представительницам слабого пола в этот день следует браться исключительно за "женские" дела: уборку, стирку, рукоделие и приготовление пищи. Тогда и в доме ведь год будут царить мир и благополучие.

Еще одна традиция на Татьянин день — стирка половиков в проруби или в незамерзающем водоеме. Мытьем половиков в основном занимались девушки, это были своего рода смотрины невест, которые старались понравиться потенциальным женихам пригожестью, красивым нарядом, а также хозяйственностью.

У студентов, в свою очередь, есть своя примета: чем веселее и хмельнее встретишь Татьянин день, тем счастливее будет жизнь.

Что запрещено делать сегодня

Нельзя чтобы в доме сегодня царил беспорядок, нельзя предаваться унынию и грусти. Кроме того, не стоит сегодня отказываться от работы и оставаться безучастным к мольбам и просьбам о помощи.

Категорически нельзя конфликтовать и проявлять жадность. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Иначе человек, проигнорировавший другого, сам попадет в беду

Согласно народной традиции, на Татьянин день девушкам нельзя лениться, залеживаться в постели, ходить в затрапезной одежде.

Приметы на 25 января

  • Если идет снег на Татьянин день — быть летом частому дождю.
  • На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету птиц.
  • Если на Татьяну морозно и ясно, будет хороший урожай, если же "гнилой ветер" (южный) или теплая метель — к неурожаю.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в 2022 году будет Масленица.

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