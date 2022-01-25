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Тетянин день: що сьогодні суворо заборонено робити і важливі традиції свята

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Вівторок 25 січня 2022 05:30
Тетянин день: що сьогодні суворо заборонено робити і важливі традиції свята 25 січня відзначається Тетянин день (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

25 січня в Україні щорічно відзначається Тетянин день.

Всі традиції і заборони на Тетянин день - читайте в матеріалі Styler.

Традиції дня

Наші предки в цей день випікали коровай, який символізував Сонце. Хліб цей не різали, а розламували руками, а потім кожен член сім'ї отримував свій шматочок такого "Сонця". Люди вірили, що, якщо з'їсти хоч маленький шматочок від такого короваю, Сонце подарує тепло, силу і здоров'я.

Представницям слабкої статі в цей день слід братися виключно за "жіночі" справи: прибирання, прання, рукоділля і приготування їжі. Тоді і в будинку весь рік будуть панувати мир і благополуччя.

Ще одна традиція на Тетянин день - прання килимів в ополонці або в незамерзаючій водоймі. Миттям килимків в основному займалися дівчата, це були свого роду оглядини наречених, які намагалися сподобатися потенційним нареченим пригожістю, красивим вбранням, а також господарністю.

У студентів, своєю чергою, є своя прикмета: чим веселіше і хмільніше зустрінеш Тетянин день, тим щасливішим буде життя.

Що заборонено робити сьогодні

Не можна, щоб в будинку сьогодні панував безлад, не можна віддаватися смутку і смутку. Крім того, не варто сьогодні відмовлятися від роботи і залишатися байдужим до благань і прохань про допомогу.

Категорично не можна конфліктувати і проявляти жадібність. Ні в якому разі не можна відмовляти в допомозі нужденним. Інакше людина, проігнорував іншого, сам потрапить в біду

Згідно з народною традицією, на Тетянин день дівчатам не можна лінуватися, залежуватися в ліжку, ходити в затрапезному одязі.

Прикмети на 25 січня

  • Якщо йде сніг на Тетянин день - бути влітку частому дощу.
  • На Тетяну прогляне сонечко рано - до раннього прильоту птахів.
  • Якщо на Тетяну морозно і ясно, буде хороший урожай, якщо ж "гнилий вітер" (південний) або тепла хуртовина — до неврожаю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли в 2022 році буде Масляна.

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