Татьянин день 2022: все традиции и запреты праздника

Татьянин день ежегодно отмечается 25 января. У этого праздника есть несколько значений и самое важное – поминание мученицы Татианы Римской.

Что это за праздник, какие существуют традиции и запреты в этот день – читайте в материале ниже.

Мученицу Татиану Римскую казнили 25 января за то, что она отказалась исповедовать язычество. Эта святая жила в Риме во II-III веке, в период самых жестоких гонений христиан. Татиана была дочерью римского консула и преданного христианина.

Девушка в 18 лет получила чин диаконисы и посвятила себя служению Богу. Она была служительницей церкви, помогала больным и немощным.

Правитель Рима Александр Север узнал о верной христианке и сначала пытался переманить ее в другую веру и отказаться от христианства. Но девушка на уговоры не поддалась и была сначала предана пыткам, а потом казнена.

Пока ее пытали в лагере язычников, на Рим пришло землетрясение, а сама Татиана получила исцеление своих ран. Львы подходили к девушке и лизали ей ноги, а вот язычников пытались растерзать.

Татиану причислили к лику святых и с тех пор ежегодно отмечают день ее памяти.

Также в этот день поздравляют всех женщин, которые носят имя Татьяна. А в некоторых странах этот день считается праздником всех студентов.

В этот день в 1755 году российская императрица Елизавета подписала указ о создании Московского университета. С тех пор святая Татиана считается еще и покровительницей всех студентов.

Стоит отметить, что в Украине день студента празднуют осенью – 17 ноября.

Традиции на Татьянин день

В этот день в церквях проводят службы в память о мученице. Хозяйки пекут хлеб и печенье в форме солнца – эта традиция пришла с древних времен. Хлеб нужно было отламывать кусками и каждый член семьи должен его съесть.

Считалось, что такой хлеб наполняет теплом, силой и здоровьем.

Женщины в этот день занимаются уборкой, стиркой и рукоделием. Особая традиция – стирка половиков и дорожек в проруби – ранее это были своеобразные смотрины для молодых незамужних девушек.

На Татьянин день девушки мастерили метелки из тряпочек и перьев. Потом эту метелку незаметно оставляли на кухне у возлюбленного – считалось, что тогда он точно позовет замуж.

Запреты на Татьянин день

Нельзя предаваться унынию и грусти, в этот день нужно веселиться и заниматься домашними делами.

В доме должен быть порядок, и никто не должен отлынивать от работы.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит

Нельзя конфликтовать и жадничать, проявлять скупость

Девушкам нельзя лениться или валяться в постели, ходить в старой или грязной одежде – это сулило неудачи в личной жизни.