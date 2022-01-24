Татьянин день 2022: что строго запрещено делать, дабы не навлечь беду

25 января 2022 мы будем отмечать один из особенных именных праздников - Татьянин день, посвященный памяти мученицы Татьяны Римской, принявшей смерть за свою веру. Этот день имеет свои традиции и запреты.
Что можно и нельзя делать на Татьянин день - читайте ниже в нашем материале Styler.
На Татьяны в старину окончательно завершались рождественские гуляния и люди готовились к тому, чтобы приступить к работе. При этом в сам праздник тяжелым трудом все же заниматься нельзя.
Согласно традиций наших предков, на Татьянин день нужно быть миролюбивым и доброжелательным, помогать другим людям.
В этот день принято посещать церковь. Также нужно приготовить вкусный обед и накормить всех членов семьи. Для тех, кого нет рядом, нужно оставить тарелку с едой на столе.
Ранее мы писали, про календарь церковных праздников и постов на февраль 202. Нас ждет много важных и интересных дат.