Татьянин день 2022: что строго запрещено делать, дабы не навлечь беду

25 января 2022 мы будем отмечать один из особенных именных праздников - Татьянин день, посвященный памяти мученицы Татьяны Римской, принявшей смерть за свою веру. Этот день имеет свои традиции и запреты.

Что можно и нельзя делать на Татьянин день - читайте ниже в нашем материале Styler .

Что запрещено делать 25 января

Хвастаться и надевать чужую одежду.

Рисковать, заниматься экстремальным спортом - день считается опасным для здоровья.

Ссориться и ругаться, особенно, если это происходит в семейном кругу, так как отношения можно испортить надолго.

Убирать, стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.

Находиться в неубранном доме, чтобы не навлечь на себя беду - наведите порядок накануне.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, иначе человек, проигнорировавший другого, сам попадет в беду.

Злоупотреблять спиртными напитками.

А вот это нужно сделать, чтобы привлечь счастье

На Татьяны в старину окончательно завершались рождественские гуляния и люди готовились к тому, чтобы приступить к работе. При этом в сам праздник тяжелым трудом все же заниматься нельзя.

Согласно традиций наших предков, на Татьянин день нужно быть миролюбивым и доброжелательным, помогать другим людям.

В этот день принято посещать церковь. Также нужно приготовить вкусный обед и накормить всех членов семьи. Для тех, кого нет рядом, нужно оставить тарелку с едой на столе.