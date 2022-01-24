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Тетянин день 2022: що суворо заборонено робити, щоб не накликати біду

Автор: Світлана Мащенко

25 січня 2022 ми будемо відзначати одне з особливих іменних свят - Тетянин день, присвячений пам'яті мучениці Тетяни Римської, яка прийняла смерть за свою віру. Цей день має свої традиції і заборони.

Що можна і не можна робити на Тетянин день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що заборонено робити 25 січня

  • Хвалитися і вдягати чужий одяг.
  • Ризикувати, займатися екстремальним спортом - день вважається небезпечним для здоров'я.
  • Сваритися і лаятися, особливо, якщо це відбувається в сімейному колі, так як відносини можна зіпсувати надовго.
  • Прибирати, прати, займатися фізичною працею або ремеслом.
  • Перебувати в неприбраному будинку, щоб не накликати на себе біду - наведіть порядок напередодні.
  • Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, інакше людина, що проігнорувала іншу, сама потрапить в біду.
  • Зловживати спиртними напоями.

А ось це потрібно зробити, щоб привернути щастя

На Тетяни в старовину остаточно завершувалися різдвяні гуляння і люди готувалися до того, щоб приступити до роботи. При цьому в саме свято важкою працею все ж займатися не можна.

Згідно традицій наших предків, на Тетянин день потрібно бути миролюбним і доброзичливим, допомагати іншим людям.

У цей день прийнято відвідувати церкву. Також потрібно приготувати смачний обід і нагодувати всіх членів сім'ї. Для тих, кого немає поруч, потрібно залишити тарілку з їжею на столі.

Раніше ми писали, про календар церковних свят і постів на лютий 202. Нас чекає багато важливих і цікавих дат.

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