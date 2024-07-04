Татум працював стриптизером, а Редкліфф має алергію на коней. 7 неочікуваних фактів про світових зірок

Часто ми можемо помилково сприймати знаменитостей як ідеальних - без будь-яких проблем, страхів чи переживань. Проте це зовсім не так, адже вони такі самі живі люди, і мають свою цікаву історію.

Про життя світових селебриті та неочікувані факти з їхньої біографії розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Medium .

Том Круз

Відомий американський актор у дитинстві зіштовхнувся з дислексією (хвороба характеризується проблемами з читанням, які виникають попри нормальний інтелект). У минулому Тому було важко читати та писати, і через це однолітки часто глузували з нього, але наполегливість та віра в краще допомогли майбутній зірці здолати ці перешкоди.

Том Круз у минулому мав дислексію (Фото: instagram.com/tomcruise)

Опра Вінфрі

Відома ведуча та журналістка у минулому почула на свою адресу слова про те, що вона "не придатна для телебачення". Це сталося після того, як її звільнили з посади ведучої новин.

Але, попри цю невдачу, зірка не стала зневірятися та заявила, що ще доведе протилежне. Як бачимо, їй це блискуче вдалося.

Опрі заявляли, що вона "не підходить для ТБ" (Фото: instagram.com/oprah)

Бейонсе

Американська авторка та виконавиця добре знає іспанську. Це пояснюється тим, що у дитинстві вона займалася вивченням цієї мови - у період свого життя у Х'юстоні, штат Техас.

Співачка відмінно знає іспанську (Фото: instagram.com/beyonce)

Дженніфер Лоуренс

Американська акторка має шість пальців на лівій нозі, і раніше вона навіть жартувала щодо можливої ампутації. Лоуренс відома своєю доброю вдачею та відмінним почуттям гумору.

Акторка має 6 пальців на нозі (Фото: instagram.com/1jnn)

Денієл Редкліфф

Зірка "Гаррі Поттера" має алергію на коней, і через це у нього були труднощі під час зйомок популярного фільму. Акторові вдалося покращити ситуацію за допомогою прийому певних ліків.

Актор має алергію на коней (Фото: instagram.com/daniel9340)

Емма Вотсон

Ще одна зірка "Гаррі Поттера", окрім акторства, також цікавиться йогою. Більше того, вона має сертифікат з цього направлення.

Коментуючи цю тему, зірка казала, що заняття йоги допомагають їй жити в моменті "тут і тепер".

Зірка захоплюється йогою (Фото: instagram.com/emmawatson)

Ченнінг Татум

В це може бути складно повірити, проте до своєї популярності актор працював стриптизером. Він ділився, що така роль у його житті не пройшла даремно, адже завдяки ній він став спокійнішим та впевненішим.

Актор працював стриптизером (Фото: instagram.com/channingtatum)