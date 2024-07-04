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Татум працював стриптизером, а Редкліфф має алергію на коней. 7 неочікуваних фактів про світових зірок

Четвер 04 липня 2024 09:23
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Татум працював стриптизером, а Редкліфф має алергію на коней. 7 неочікуваних фактів про світових зірок Денієл Редкліфф і Том Круз (Фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Часто ми можемо помилково сприймати знаменитостей як ідеальних - без будь-яких проблем, страхів чи переживань. Проте це зовсім не так, адже вони такі самі живі люди, і мають свою цікаву історію.

Про життя світових селебриті та неочікувані факти з їхньої біографії розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Medium.

Том Круз

Відомий американський актор у дитинстві зіштовхнувся з дислексією (хвороба характеризується проблемами з читанням, які виникають попри нормальний інтелект). У минулому Тому було важко читати та писати, і через це однолітки часто глузували з нього, але наполегливість та віра в краще допомогли майбутній зірці здолати ці перешкоди.

Татум працював стриптизером, а Редкліфф має алергію на коней. 7 неочікуваних фактів про світових зірок

Том Круз у минулому мав дислексію (Фото: instagram.com/tomcruise)

Опра Вінфрі

Відома ведуча та журналістка у минулому почула на свою адресу слова про те, що вона "не придатна для телебачення". Це сталося після того, як її звільнили з посади ведучої новин.

Але, попри цю невдачу, зірка не стала зневірятися та заявила, що ще доведе протилежне. Як бачимо, їй це блискуче вдалося.

Татум працював стриптизером, а Редкліфф має алергію на коней. 7 неочікуваних фактів про світових зірокОпрі заявляли, що вона "не підходить для ТБ" (Фото: instagram.com/oprah)

Бейонсе

Американська авторка та виконавиця добре знає іспанську. Це пояснюється тим, що у дитинстві вона займалася вивченням цієї мови - у період свого життя у Х'юстоні, штат Техас.

Татум працював стриптизером, а Редкліфф має алергію на коней. 7 неочікуваних фактів про світових зірок

Співачка відмінно знає іспанську (Фото: instagram.com/beyonce)

Дженніфер Лоуренс

Американська акторка має шість пальців на лівій нозі, і раніше вона навіть жартувала щодо можливої ампутації. Лоуренс відома своєю доброю вдачею та відмінним почуттям гумору.

Татум працював стриптизером, а Редкліфф має алергію на коней. 7 неочікуваних фактів про світових зірокАкторка має 6 пальців на нозі (Фото: instagram.com/1jnn)

Денієл Редкліфф

Зірка "Гаррі Поттера" має алергію на коней, і через це у нього були труднощі під час зйомок популярного фільму. Акторові вдалося покращити ситуацію за допомогою прийому певних ліків.

Татум працював стриптизером, а Редкліфф має алергію на коней. 7 неочікуваних фактів про світових зірокАктор має алергію на коней (Фото: instagram.com/daniel9340)

Емма Вотсон

Ще одна зірка "Гаррі Поттера", окрім акторства, також цікавиться йогою. Більше того, вона має сертифікат з цього направлення.

Коментуючи цю тему, зірка казала, що заняття йоги допомагають їй жити в моменті "тут і тепер".

Татум працював стриптизером, а Редкліфф має алергію на коней. 7 неочікуваних фактів про світових зірокЗірка захоплюється йогою (Фото: instagram.com/emmawatson)

Ченнінг Татум

В це може бути складно повірити, проте до своєї популярності актор працював стриптизером. Він ділився, що така роль у його житті не пройшла даремно, адже завдяки ній він став спокійнішим та впевненішим.

Татум працював стриптизером, а Редкліфф має алергію на коней. 7 неочікуваних фактів про світових зірокАктор працював стриптизером (Фото: instagram.com/channingtatum)

Також раніше ми писали про 5 світових зірок, які зіштовхнулися зі страхом сцени.

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