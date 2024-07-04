Татум работал стриптизером, а у Рэдклиффа аллергия на лошадей. 7 неожиданных фактов о мировых звездах

Часто мы можем ошибочно воспринимать знаменитостей как идеальных - без каких-либо проблем, страхов или переживаний. Однако это совсем не так, ведь они такие же живые люди, и имеют свою интересную историю.

О жизни мировых селебрити и неожиданных фактах из их биографии рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Medium .

Том Круз

Известный американский актер в детстве столкнулся с дислексией (болезнь характеризуется проблемами с чтением, которые возникают несмотря на нормальный интеллект). В прошлом Тому было трудно читать и писать, и поэтому сверстники часто насмехались над ним, но настойчивость и вера в лучшее помогли будущей звезде преодолеть эти препятствия.

Том Круз в прошлом страдал дислексией (Фото: instagram.com/tomcruise)

Опра Уинфри

Известная ведущая и журналистка в прошлом услышала в свой адрес слова о том, что она "не годится для телевидения". Это произошло после того, как ее уволили с должности ведущей новостей.

Но, несмотря на эту неудачу, звезда не стала отчаиваться и заявила, что еще докажет обратное. Как видим, ей это блестяще удалось.

Оприе заявляли, что она "не подходит для ТВ" (Фото: instagram.com/oprah)

Бейонсе

Американская исполнитеотеица хорошо знает испанский. Это объясняется тем, что в детстве она занималась его изучением - в период своей жизни в Хьюстоне, штат Техас.

Певица хорошо знает испанский (Фото: instagram.com/beyonce)

Дженнифер Лоуренс

Американская актриса имеет шесть пальцев на левой ноге, и раньше она даже шутила по поводу возможной ампутации. Лоуренс известна своим добрым нравом и отличным чувством юмора.

Актриса имеет 6 пальцев на ноге (Фото: instagram.com/1jnn)

Дэниел Рэдклифф

Звезда "Гарри Поттера" имеет аллергию на лошадей, и из-за этого у него были трудности во время съемок популярного фильма. Актеру удалось улучшить ситуацию посредством приема определенных лекарств.

У актера аллергия на лошадей (Фото: instagram.com/daniel9340)

Эмма Уотсон

Еще одна звезда "Гарри Поттера", кроме актерства, также интересуется йогой. Более того, она имеет сертификат по этому направлению.

Комментируя эту тему, звезда говорила, что занятия йоги помогают ей жить в моменте "здесь и сейчас".

Звезда увлекается йогой (Фото: instagram.com/emmawatson)

Ченнинг Татум

В это может быть сложно поверить, но до своей популярности актер работал стриптизером. Он делился, что такая роль в его жизни не прошла зря, ведь благодаря ей он стал более спокойным и уверенным.

Актер работал стриптизером (Фото: instagram.com/channingtatum)