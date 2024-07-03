У це складно повірити. 5 світових зірок, які зіштовхнулися зі страхом сцени

Страх публічних виступів - доволі поширене явище, яке виникає у людей. Як виявилося, у їх числі є світові зірки, і деякі з них не бояться відкрито говорити про власні переживання.

Хто із закордонних знаменитостей зіштовхнувся зі страхом сцени та як коментував це питання, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Адель

Британська співачка - одна із тих зірок, хто не боїться відверто говорити про свою проблему. Вона неодноразово наголошувала, що має страх сцени, але бореться з ним, аби не підвести шанувальників.

Артистка зізнавалася, що коли виходить на сцену, то має дискомфорт та не відчуває землі під ногами. Але вже після виконання двох чи трьох пісень від її переживань не лишається і сліду.

"Я маю страх сцени, але не хочу підводити людей. Коли я бачу натовп, то просто не відчуваю землі під ногами", - говорила виконавиця.

"Після другої чи третьої пісні я заспокоююсь, мені стає краще. Але коли я нервую, то я є доволі примхливою. Я починаю скаржитись та боюся спробувати щось нове", - також коментувала вона тему боязні сцени.

Співачка Адель (Фото: instagram.com/adele)

Тим не менше, страх виступів не завадив зірці стати володаркою 16 нагород "Греммі". У 2011-12 та 2016 роках Білборд називав її "Артисткою року". Також журнал Time називав зірку однією з найвпливовіших людей у світі.

Альбом виконавиці під назвою "21" потрапив до списку "500 найкращих альбомів усіх часів" за версією журналу Rolling Stone.

Ріанна

Барбадоська співачка та акторка теж опинилася у цьому списку, і такий сценарій фанатам доволі важко уявити. Однак артистка не приховує, що відчуває дискомфорт під час появи на публіці, і у минулому вона чітко заявляла про це.

За словами знаменитості, їй "просто необхідно знаходити свій спосіб, аби пристосуватися до умов, у яких вона опиняється". Як можна бачити, Ріанні це блискуче вдається, адже на сцені співачка демонструє справжні яскраві шоу.

36-річна зірка мала непросте дитинство, яке пройшло у Сент Майклі, Барбадос. До США вона перебралася у 16 років, де розпочала музичну кар'єру.

Виконавиця Ріанна (Фото: instagram.com/badgalriri)

За роки своєї успішної діяльності Ріанна стала надзвичайною повноважною амбасадоркою Барбадосу в США, і в вже встигла продати понад 28 млн копій своїх студійних альбомів та близько 100 млн копій синглів.

Такі цифри роблять виконавицю однією з найуспішніших артистів усіх часів. Вона - наймолодша співачка в історії чарту Billboard, у якої 10 пісень стали номером один.

За її плечима - більше 100 нагород, серед яких "Греммі", American Music Awards, Billboard Music Awards, Icon Awards та низка інших.

У 2021 році статки селебриті оцінили в 1,7 млрд доларів.

Оззі Осборн

Складно уявити, що цей музикант, опиниться у подібному списку, проте це справді так. Вокаліст британського походження у своїй автобіографії "Я Оззі" відверто зізнався, що переживав не найкращі відчуття перед виходом на сцену.

Попри свої переживання, співакові вдалося випустити не одну платівку, яка стала платиновою, дати сотні концертів та поїздити країнами з зі своїми турами.

Музикант Оззі Осборн (Фото: instagram.com/ozzyosbourne)

Барбра Стрейзанд

Бродвейська попзірка - одна з тих, кому найважче боротися зі своїм страхом. Ще у далекому 1966 році артистка раптом забула текст пісні, після чого в неї почалася паніка, яку вона не змогла подолати.

Близько 27 років Барбара не виходила на сцену, але коли нарешті повернулася в 1994 році, то більше ніколи не з'являлася на публіці без телесуфлера. Там, як зазначалося, у неї відображаються не лише тексти пісень, а й інші важливі моменти, необхідні під час виступу.

Йдеться про заставки, жарти чи історії, якими знаменитість ділиться з публікою.

Барбра Стрейзанд (Фото: instagram.com/barbrastreisand)

Кеті Перрі

Американська виконавиця почала виступати з самого дитинства, проте все одно зіштовхнулася з тривогою та страхом через сцену. Вона зізнавалася, що "відчуває себе у незручно, коли дивиться на натовп".

В минулому не обходилося без падінь чи невдалих хореографічних постановок, і на тлі цього артистка заявляла, що їй потрібно приймати ліки, які допоможуть подолати тривогу.

Але, здається, що це все вже в минулому, адже тепер зірка вже не згадує про свої колишні страхи.

Співачка Кеті Перрі (Фото: (instagram.com/katyperry)