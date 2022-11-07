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"Тату, я вірю в тебе": Тарас Тополя показав зворушливий подарунок від дітей

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Понеділок 07 листопада 2022 12:01
"Тату, я вірю в тебе": Тарас Тополя показав зворушливий подарунок від дітей Тарас Тополя показав подарунок від дітей (instagram.com/tarastopolia)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український музикант, лідер гурту "Антитіла" та парамедик Тарас Тополя показав щемливий малюнок від своїх дітей. Зокрема, 9-річний Роман, 6-річний Марк та 2-річна Марія намалювали татові надихаючий плакат.

Фото артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Зазначається, що малюкам допомагала малювати мама, співачка Альоша.

"Вечір - двісті п‘ятдесят шостий. Настрій - татове виховання. Місяць - і мамина любов. Ростуть правильні козаки", - підписав фото співак.

На плакаті діти парамедика намалювали великий прапор України та залишили надихаючі написи.

"Ромка і мама, і Марко, і Марі для тата. Слава України! Тату, я вірю в тебе. Ти зможеш. Покажи їм, де раки зимують. Все буде Україна. Все переживемо. Героям слава. Смерть ворогам", - пише на малюнку.

&quot;Тату, я вірю в тебе&quot;: Тарас Тополя показав зворушливий подарунок від дітейТарас Тополя показав подарунок від дітей (instagram.com/tarastopolia)

У коментарях українців дуже розчулили слова дітей, тому вони похвалили за виховання Тараса Тополю та Альошу. Також вони зазначили, що саме від дітей залежить майбутнє України.

  • Добре, що вас виховали таким. Дякую вашим батькам;
  • Правильні батьки - правильні діти!;
  • Покажи їм, де раки зимують - це легенда;
  • Красиво і душевно розбиває серце.

&quot;Тату, я вірю в тебе&quot;: Тарас Тополя показав зворушливий подарунок від дітейТарас Тополя з дружиною та дітьми (instagram.com/tarastopolia)

Раніше ми повідомляли, що до синів Тополі у США приїжджала поліція з подарунками.

Також артист розповідав, чого найбільше боявся на фронті.

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Тарас Тополя Альоша