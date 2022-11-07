ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Папа, я верю в тебя": Тарас Тополя показал трогательный подарок от детей

Новина українською →
Понедельник 07 ноября 2022 12:01
"Папа, я верю в тебя": Тарас Тополя показал трогательный подарок от детей Тарас Тополь показал подарок от детей (instagram.com/tarastopolia)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" и парамедик Тарас Тополя показал щемящий рисунок от своих детей. В частности, 9-летний Роман, 6-летний Марк и 2-летняя Мария нарисовали папе вдохновляющий плакат.

Фото артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Отмечается, что малышам помогала рисовать мама, певица Алеша.

"Вечер - двести пятьдесят шестой. Настроение - папиное воспитание. Луна - и мамина любовь. Растут правильные казаки", - подписал фото певец.

На плакате дети парамедика нарисовали большой флаг Украины и оставили вдохновляющие надписи.

"Ромка и мама, и Марко, и Мари для папы. Слава Украины! Папа, я верю в тебя. Ты сможешь. Покажи им, где раки зимуют. Все будет Украина. Все переживем. Героям слава. Смерть врагам", - пишет на картинке.

&quot;Папа, я верю в тебя&quot;: Тарас Тополя показал трогательный подарок от детейТарас Тополь показал подарок от детей (instagram.com/tarastopolia)

В комментариях украинцев очень растрогали слова детей, поэтому они похвалили за воспитание Тараса Тополю и Алешу. Также они отметили, что от детей зависит будущее Украины.

  • Хорошо, что вас так воспитали. Спасибо вашим родителям;
  • Правильные родители - правильные дети!;
  • Покажи им, где раки зимуют – это легенда;
  • Красиво и душевно разбивает сердце.

&quot;Папа, я верю в тебя&quot;: Тарас Тополя показал трогательный подарок от детейТарас Тополь с женой и детьми (instagram.com/tarastopolia)

Ранее мы сообщали, что к сыновьям Тополя в США приезжала полиция с подарками.

Также артист рассказывал, чего больше всего боялся на фронте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарас Тополя Альоша