Тато також може. Як батькові піти в декретну відпустку та чи виплачують у такому разі допомогу

В Україні ширшої тенденції набувають декретні відпустки для чоловіків. У цьому випадку тато перебуває з дитиною у відпустці до трьох років і має всі ті самі права, що й мама.

Як чоловіку оформити декрет - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що потрібно зробити після пологів

Після закінчення терміну відпустки, який видають матері у зв'язку з вагітністю та пологами батько дитини подає заяву роботодавцю про надання відпустки для догляду за дитиною до трьох років. До неї також потрібно додати свідоцтво про народження немовляти.

На час перебування у відпустці за батьком зберігається робоче місце та посада, проте заробітну плату в цей період не виплачують.

До того ж за законом батькові чи матері в декретній відпустці можна працювати вдома чи на умовах неповного робочого часу.

Важливо! Роботодавець не має права вимагати довідку від матері, про те, що вона не перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років або ж достроково вийшла з неї.

Соціальні пільги для новоспечених тат

Батьки в декреті можуть отримати одноразову оплачувану відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів

Отримати таку відпустку може:

чоловік, дружина якого народила дитину

батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки

Є також і право на додаткову відпустку працівникам, які мають повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Право на таку відпустку має батько, який:

має двох або більше дітей віком до 15 років

має дитину з інвалідністю

усиновив дитину

має дитину зі статусом особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

взяв під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

є одним із прийомних батьків

Така відпустка надається лише за умови, що в поточному році її не брала дружина.

Чи отримують батьки виплати на дитину

Так, вони здійснюються незалежно від того, хто з батьків перебуває в декретній відпустці.

Загальний розмір допомоги для українських сімей становить 41 280 гривень. Проте її виплачують частинами: після народження - 10 320 гривень одноразово, впродовж 36 місяців - по 860 гривень.

Для жінок, які самостійно виховують і забезпечують своїх дітей, виплати такі:

до шести років - 2 272 гривень

6-18 років - 2 833 гривень

18-23 роки в разі продовження навчання - 2 684 гривень

Аліменти на дитину не повинні бути меншими за такі суми:

до шести років - 1 136 гривень

6-18 років - 1 416,50 гривень

18-23 років у разі продовження навчання -1 342 гривень

Для багатодітних сімей виплати становлять 2 684 гривень на одну дитину до шести років. Зверніть увагу, що нарахування виплат буде з місяця подачі документів, а не з місяця народження дитини.