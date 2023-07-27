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Жінки в Україні йтимуть по-новому у декретну відпустку: що зміниться

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Четвер 27 липня 2023 10:24
Жінки в Україні йтимуть по-новому у декретну відпустку: що зміниться Фото: В Україні змінилися правила декретної відпустки (Getty Imafes)
Автор: Людмила Жукова

Вагітні жінки в Україні тепер самі вирішуватимуть, коли їм піти у декретну відпустку. Так, 26 липня президент України підписав ухвалений законопроект №9271.

Всі подробиці про нову декретну відпустку в Україні - читайте у матеріалі Styler.

Що потрібно знати про новий закон

Новий закон дозволяє вагітним жінкам, які працюють, за бажанням йти у відпустку пізніше ніж за 70 днів до пологів.

Закон визначає право працюючих жінок у разі відсутності медичних протипоказань за власним бажанням починати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів. А фактично - працювати до самих пологів.

При цьому загальна тривалість відпустки не зміниться. Для прикладу: жінка зможе використовувати 10 днів відпустки до очікуваної дати пологів та 116 днів після, а загальна тривалість відпустки залишиться незмінною - 126 днів.

У пояснювальній записці зазначається, що такий підхід враховує позиції та інтереси тих жінок, вагітність яких протікає без ускладнень і хочуть продовжувати працювати до пологів, а після народження дитини мати більше часу для її відновлення.

До ухвалення цього Закону вагітних жінок обов'язково відправляли у відпустку і вони не могли приймати рішення самостійно.

Декретна відпустка у різних країнах світу

Цікаво, що лише у двох країнах світу жінкам не оплачують декретну відпустку, це США та Папуа Нова Гвінея.

В Австралії декретна відпустка молодим мамам не надається і робоче місце не зберігається. Надання відпустки для догляду за дитиною та її оплата може бути лише жестом доброї волі з боку роботодавця.

У Таїланді на декретну відпустку мають право лише мами. Триває вона лише 3 календарні місяці, і лише протягом 1,5 місяця гарантується збереження зарплати.

А ось в Ісландії частка чоловіків, які доглядають своїх дітей, становить 90 %. Згідно з ісландським законодавством чоловік, у якого народилася дитина, може отримати відпустку на 3 місяці нарівні з жінкою.

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