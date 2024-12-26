Тарталетки зі шпротами: рецепт ефектної новорічної закуски за декілька хвилин

Що потрібно для тарталеток зі шпротами

Для того, щоб приготувати тарталетки зі шпротами до Нового року, знадобляться такі продукти:

шпроти - 1 банка

тарталетки пісочні - упаковка

консервована кукурудза - пів банки

огірок - 1 шт.

майонез - 2 ст. л.

сухий часник - 0,5 ч. л.

листя салату - 3-4 шт.

Як готувати тарталетки зі шпротами

Приготування тарталеток зі шпротами не вимагає часу та зусиль. Шпроти потрібно перекласти у велику миску, рідину зливати не потрібно - так смак закуски буде більш насиченим.

Ретельно перемніть консервовану рибу до більш-менш однорідної консистенції. Огірок для тарталеток потрібно помити, відрізати кінці овочу, а потім нарізати огірок на невеликі кубики.

Додайте огірок до шпротів. З консервованої кукурудзи обов'язково злийте рідину, а потім пересипте зернятка до маси для тарталеток.

Оскільки кукурудзи доволі солодка, для збалансування смаку радять додати сушений часник. Втім, його можна замінити на інші спеції. Головне - не використовувати приправ надмірно.

Заправте начинку для тарталеток майонезом - домашнім або магазинним. Ретельно перемішайте інгредієнти для закуски.

Як готувати тарталетки зі шпротами (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Проте начинка не одразу викладається в тарталетки. Щоб зробити просту закуску вишукану та ефектною, помийте та обсушіть листя салату. Розірвіть кожен листок приблизно на чотири частини - так, щоб шматочок був дещо більшим за тарталетку.

Викладіть в кожен кошик з тіста салат. Зверху на зелень обережно викладіть начинку. Поставте тарталетки на тацю - і закуска до Нового року готова.